美國總統拜登上任來失言不斷，前立委蔡正元21日在臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。對此，前立委郭正亮22日就表示，「不敢說白宮有這樣的計畫，可是有各式各樣的腹案在白宮裡面本來就存在」，引發討論。

美國陸軍戰爭學院季刊《參數》（Parameters）冬季刊於去年發表〈遏制亞洲的侵略：威懾中國入侵台灣〉一文，文中建議美國與台灣領袖應以「焦土戰略」、「覆巢之下無完卵」的做法來威懾中國大陸侵台，要考慮讓台灣不惜摧毀自己最有競爭力的半導體產業，以說服中國大陸相信就算武統成功，也只會得到毫無價值的台灣，甚至影響未來中國大陸多年的科技發展。

郭正亮22日就在中天節目《綠也掀桌》中表示，「不敢說白宮有這樣的計畫，可是有各式各樣的腹案在白宮裡面本來就存在」，郭正亮更提及，「去年美國陸軍戰爭學院有學者指出『覆巢之下無完卵』，他們說美國必須要向中國大陸提出有可信度的威脅，就是如果你打台灣，我就把台灣的半導體毀了，這就是最後一招」。

郭正亮更強調，「與其你讓美國出兵，變成大國作戰，台灣作為小代理國也介入其中，這樣的犧牲代價反而更慘，不如採用覆巢策略」，對中國大陸來說「真的來打，可能也會一無所有，得不到什麼，重建的代價很大」。郭正亮最後更說，「嚇阻有兩種，一種就是死跟你打；一種就跟你講『會不會有處罰，因為你得不到任何東西還要花一堆錢』，我覺得美國提出腹案是可以理解的，只是說拜登要用什麼方式來說出這個東西」。