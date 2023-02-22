韓國男神李鍾碩去年底大方認愛女神IU(李知恩)，更坦言已暗戀IU十年，才從朋友轉為情侶關係，然而自兩人公開認愛後，從未同框放閃，對待戀情相當低調，直到今(22日)李鍾碩接受時尚雜誌專訪，才難得聊起這段戀情，直呼：「IU的存在是依靠和力量」，一番真情流露的告白，讓粉絲都看得都羨煞不已。

韓國版雜誌《Esquire》近日採訪李鍾碩，提問全猛攻和IU的戀情，其中他就被單刀直入問道：「那位一直以來給你很多力量嗎？」讓李鍾碩起初有些錯愕，但仍大方承認此事，出道超過10年的他，坦言從20歲進入30歲時，經常陷入苦惱狀態，都能從和IU的談話中，不斷獲得很多心靈上的安慰。

此外，李鍾碩也笑談IU對自己的意義，「如果說那位朋友的存在，本身就是依靠和力量的話，可能會聽起來很老套」，同時，提及由於兩人相識已久，每當聽到IU誇獎自己「越變越成熟」，常會萌生要更像大人的想法，因此想變成表現更好的人。

貼文曝光後，粉絲們都被他的發言打動，暴動留言：「真情侶就是最好嗑的」、「鍾碩真的好會表達愛意啊，到處在暗戳戳的告白」、「這是什麼情話甜到拉絲」、「你倆能不能多來一點，低調得我都差點忘記是情侶了」、「十年知己升格戀人，敲碗下一步的進展啊！」