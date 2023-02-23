高雄市警局今晚發布中階警官人事命令，共有201人調整新職，大幅異動，統一訂於24日下午3點前辦妥離到職手續，包含刑大外勤偵查隊長，以及上百名組長、派出所所長、分隊長等。

高雄市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長召集3位副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就現有及遞遺主管等職缺，經與會人員充分討論，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，總計陞遷人員共計201人，統一訂於24日下午3點前辦妥離到職手續。

湖內分局民防組組長陳志能、湖內分局保防組組長楊枝和、岡山分局防治組組長凌佑祥、旗山分局防治組組長周志勇、旗山分局行政組組長陳順嘉、六龜分局行政組組長曾益章、行政科警務正胡世和、少年警察隊預防組組長洪桂霖、鳳山分局交通組組長林弘敏、鹽埕分局交通組組長李俊杰、民防管制中心業務股股長侯政傑、苓雅分局保防組組長郭隆益、六龜分局保防組組長李禹嶔、岡山分局行政組組長王自強、湖內分局交通組組長王玉全、新興分局行政組組長蔡容銘、小港分局行政組組長陳順來。

保安科警務正林季璜、前鎮分局防治組組長周松祐、前鎮分局行政組組長潘慶寶、鹽埕分局防治組組長黃坤祥、三民第一分局民防組組長許和昌、鹽埕分局行政組組長林國樑、保防科警務正鄭士彬、三民第二分局秘書室主任薛又仁、前鎮分局交通組組長黃家民、林園分局交通組組長邱致中、秘書室警務正郭誌遠、三民第一分局勤務指揮中心主任陳貴雅、交通警察大隊行政組組長廖錦松、三民第一分局行政組組長葉福榮、保防科警務正蔡豐屹。

保安科警務正侯長志、苓雅分局行政組組長李嘉裕、捷運警察隊行政組組長黃明發、鳳山分局防治組組長黃曜祥、仁武分局防治組組長陸炳志、鳳山分局行政組組長陳壽烈、湖內分局行政組組長吳世玄、三民第一分局交通組組長楊境恩、楠梓分局防治組組長柯柏勳、仁武分局交通組組長石志鴻、旗山分局交通組組長吳志昇、三民第二分局交通組組長施啟智、勤務指揮中心督察員王光儀、督察室督察員彭健彰、勤務指揮中心督察員黃文凌、仁武分局行政組組長羅榮忠、楠梓分局行政組組長王敏輝、行政科正俗股股長林景韓 、民防管制中心修護股股長游士興、公共關係室新聞股股長黃昭穎。

保安科警務正陳玟華、六龜分局防治組組長謝玫妃、鳳山分局勤務指揮中心主任洪子欽、林園分局民防組組長張慶和、林園分局秘書室主任林勝郎、岡山分局勤務指揮中心主任黃秋玲、岡山分局民防組組長李俊甫、法制室法規股股長蘇哲正、防治科戶口股股長劉君良、鼓山分局督察組組長李政儒、林園分局督察組組長吳進樹、六龜分局督察組組長陳志忠、楠梓分局秘書室主任吳昇霖、仁武分局秘書室主任羅龍山、小港分局督察組組長張家銘、前鎮分局督察組組長李欣展 鹽埕分局督察組組長林盈男、仁武分局督察組組長吳政芳、湖內分局督察組組長陳啟中。

刑事警察大隊偵查第二隊隊長陳世元、刑事警察大隊偵查組組長謝正偉、刑事警察大隊偵查第四隊隊長許湧洧、刑事警察大隊偵查第五隊隊長吳永彬、刑事警察大隊經濟組組長張益鈞、刑事警察大隊偵查第六隊隊長李吉田、刑事警察大隊偵查第八隊隊長王志銘。

督察室警務正林楓凱、政風室警務正柯政男、政風室警務正陳又敬、政風室警務正曾富達、秘書室警務正(支援刑事警察大隊)許志萍、犯罪預防科警務正盧志明、後勤科警務正陳皇榮、行政科警務正張文聰、行政科警務正林福雄、行政科警務正林明進、民防管制中心警務正李健源、人事室警務正楊志麟、人事室警務正莊閔傑、刑事警察大隊專員歐承鑫。

刑事警察大隊專員陳義先、刑事警察大隊專員張芳誠、刑事警察大隊專員 陳建成、刑事警察大隊專員吳燕成、湖內分局偵查隊警務員兼副隊長趙魯峯、仁武分局偵查隊警務員兼副隊長林正斌、刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長李志祥、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員兼副隊長陳世峰、小港分局偵查隊警務員兼副隊長張懷昇、刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長謝志明、三民第一分局警務員劉嘉鈞、三民第二分局偵查隊警務員兼副隊長蘇吉利、旗山分局偵查隊警務員兼副隊長吳秉勳、六龜分局偵查隊警務員兼副隊長郭志誠、刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長黃裕凱、少年警察隊警務員詹志賢。

新興分局偵查隊警務員兼副隊長沈世鴻、前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長陳博文、楠梓分局偵查隊警務員兼副隊長蔡宗憲、刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長蔡宥闓、刑事警察大隊警務員翁瑞昇、刑事警察大隊偵查第五隊警務員兼副隊長陳郁文、鳳山分局警備隊隊長王柏淇、仁武分局警備隊隊長蔡懷仁、保安警察大隊中隊長洪振豐、苓雅分局福德二路派出所警務員兼所長莊顯郎、鼓山分局新濱派出所警務員兼所長周晏立、三民第一分局十全路派出所警務員兼所長蔡詒鋒。

仁武分局大社分駐所警務員兼所長黃盟樹、六龜分局茂林分駐所警務員兼所長鐘大偉、前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長朱白雄、前鎮分局前鎮街派出所警務員兼所長陳佳禾、鼓山分局龍華派出所警務員兼所長洪子棠、岡山分局彌陀分駐所警務員兼所長柯一郎、小港分局漢民派出所警務員兼所長陳聖武、新興分局前金分駐所警務員兼所長麥漢章、仁武分局仁武派出所警務員兼所長鄭煒、林園分局大寮分駐所警務員兼所長吳國志、林園分局忠義派出所警務員兼所長楊元益、仁武分局澄觀派出所警務員兼所長林卓材、三民第二分局民族路派出所警務員兼所長朱家宏、小港分局高松派出所警務員兼所長陳宗靖。

鳳山分局南成派出所警務員兼所長施東祈、鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長孫英哲、湖內分局阿蓮分駐所警務員兼所長張孝忠、前鎮分局一心路派出所警務員兼所長李盈賜、苓雅分局三多路派出所警務員兼所長鄭慶璋、新興分局中山路派出所警務員兼所長李啟南、新興分局五福二路派出所警務員兼所長許益菁、三民第二分局鼎金派出所警務員兼所長邱中均、苓雅分局凱旋路派出所警務員兼所長丁木宏、岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長李建興、三民第二分局陽明派出所警務員兼所長洪福臨、鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長莊學良。

旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長陳俊浤、鳳山分局五甲派出所警務員兼所長張志忠、鼓山分局警務員 周信宏（支援公共關係室）、鼓山分局內惟派出所警務員兼所長許鐽騰、三民第一分局警務員張博鈞、刑事警察大隊警務員鄭安泰、湖內分局警務員袁粵山、保安警察大隊警務員張逸凡、苓雅分局警務員王育淞、交通警察大隊警務員汪忠志、左營分局警務員邱健良、新興分局警務員張友榕、岡山分局警務員謝志芳、前鎮分局警務員楊明福、六龜分局警務員楊福安、前鎮分局警務員郭彥維、婦幼警察隊警務員方俊欽、左營分局警務員陳冠甫。

三民第一分局警務員廖偉丞、苓雅分局警務員莊瑾瑜、鳳山分局警務員李蘭郁、楠梓分局刑事警務員曾智明、刑事警察大隊警務員顏韶甫、刑事警察大隊警務員蕭介銘、刑事警察大隊警務員陳志清、三民第一分局刑事警務員朱壽華、三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長李邦豪、鳳山分局警務員馬百駿、楠梓分局警務員蘇進春、左營分局警務員顏宏成、鼓山分局警務員 蔡瀞儀、林園分局中庄派出所警務員兼所長陳證閎、刑事警察大隊警務員郭瑾樺、刑事警察大隊警務員吳亭瑢、刑事警察大隊警務員易敬棠、刑事警察大隊警務員丁崑益、刑事警察大隊警務員施博鈞。

第八序列行政警務員（服務單位另選填）洪緯修、李宗翰、蔡淯仁、洪銘聰、吳思賢、陳珍全、賴价賢、陳昀辰、葉玉明、周煒翔；鹽埕分局五福四路派出所巡官兼所長陳進男、岡山分局嘉興派出所巡官兼所長吳美智、岡山分局深水派出所巡官兼所長陳威傑、湖內分局一甲派出所巡官兼所長林政憲、湖內分局田寮分駐所巡官兼所長張志煌、捷運警察隊分隊長張育書、交通警察大隊分隊長許輔昇。