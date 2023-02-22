前國民黨立委蔡正元昨（21）日在臉書引用美國媒體人推文，稱白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性時，美國總統拜登回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計畫就知道」。中天新聞針對「美國媒體人驚爆，拜登說出了要『毀滅台灣計畫」你覺得？」進行街訪，有年輕人第一反應是「嚇到了」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(22日)派出記者針對「美國媒體人驚爆，拜登說出了要『毀滅台灣計畫」你覺得？」進行街訪，一位正妹表示，「蠻傻眼的」，同行友人也說，「就是很驚訝、很錯愕」。

也有年輕人認為，「喔！哇！就是嚇到了」、「應該是有想過，才講出來吧，應該不是只是講講這樣」、「會這樣的發言，一定是有目的性的，他不會是亂講的。那他會不會去執行這件事情，那就再說。美國做任何事情，只會想自己，那它會提到你，只是因為你可能跟這件事情稍微有相關，它才會提到呀，就是美國所塑造出來的台美關係很好，但是實際上好不好、有沒有幫助，那是檯面下的」。