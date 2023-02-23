小號天王克里斯．伯堤今（22日）晚間帶著一群傑出樂手在台北開唱，節目彩蛋開不完。（牛耳藝術提供）

歌手塞．史密斯也展現風情萬種，她表示，從小最大的心願並不是當歌手，而是當DJ。（牛耳藝術提供）

鼓手李．皮爾森模擬路易阿姆斯壯特殊的低沉渾厚唱腔，讓氣氛熱到最高點。（牛耳藝術提供）

薩克斯風手查德・萊夫科維茨-布朗，演奏到最高點時還彎腰下跪，十分投入。（牛耳藝術提供）

小號天王克里斯．伯堤今（22日）晚間帶著一群傑出樂手在台北開唱，節目彩蛋開不完，在唱安可曲、歌手路易阿姆斯壯的〈what a wonderful world〉時，也把麥克風遞交給台下觀眾接唱，觀眾順利接唱，這是疫情多年以來，少見地台上、台下近距離互動，鼓手李．皮爾森還模擬路易阿姆斯壯特殊的低沉渾厚唱腔，讓氣氛熱到最高點。

今晚的國家音樂廳很不一樣，打上多變的燈光色彩，像是大型爵士樂酒吧，伯堤在幾曲獨奏之後，感性地對觀眾表示，他很高興可以帶團再次回到台北，「特別是經歷疫情之後，能夠看到現場這麼多人，真的感到很榮幸，也很開心。」

在伯堤帶動之下，台上的音樂家們也一個一個接力展現實力，包括薩克斯風手查德・萊夫科維茨-布朗，演奏到最高點時還彎腰下跪，十分投入，歌手塞．史密斯也展現風情萬種，她表示，從小最大的心願並不是當歌手，「我最想當的是DJ，你們想像不到吧？」

塞．史密斯幽默地邀請觀眾陪她實現夢想，她以演唱的方式模擬DJ刷唱片盤的聲音，還製造出各種音效，演唱功力十足，成為演出現場的一大亮點。

歌手約翰・史貝里霍夫開心地和台灣觀眾分享、演唱他所寫的歌曲〈巴黎〉，他表示，巴黎是一座令他印象深刻的城市，因此寫了歌曲，改天說不定可以寫一首「台北」，送給台灣的觀眾。

伯堤與樂手們的台灣行，24日晚間將到高雄衛武營音樂廳、25日晚再度回到台北國家音樂廳，26日在台南文化中心，27日則是在台中國家歌劇院登場。