國內雞蛋價格調漲，連日有民眾抱怨缺蛋，也引發許多爭議。一名網友今（22）日在PTT發文，表示下班連跑4家全聯找蛋，還附上4組照片揭露貨架上沒有蛋，引起眾人熱議，還有人感嘆買不到蛋要怪自己。

一名網友22日在PTT八卦板發文表示，原本自己是幾天沒吃蛋也無所謂的人，下班後專程連跑竹南4家全聯超市查明缺蛋狀況，結果「全部都沒有蛋」，還附上店名及貨架照片佐證，好奇「死硬派的人到底要到什麼程度才會認為真的缺蛋？」

貼文引起網友熱議，「完了居然有圖，這下要怎麼護航」、「注意，黨要罰你300萬了」、「我台中西區三間全聯也全部沒蛋」、「我這邊的全聯，高價蛋都放開放冷藏櫃」、「蛋行、家樂福應該還有」、「不能用個人經驗衡量整體情形」。

還有人反諷，「誰叫去全聯，雞蛋專門店很多蛋」、「10公里買不到不會跑100公里嗎」、「不夠努力，4家跑不到不會跑40家？」、「當個聰明買蛋人好嗎」、「缺的不是蛋，是口袋不夠深」、「momo還有30顆450元的蛋，買不起是不努力」。

農委會主委陳吉仲今日受訪表示，雞蛋產量不足，主要原因是氣候條件改變以及禽流感肆虐，如美國、日本、韓國、加拿大、法國都撲殺感染雞隻，另外國內氣溫偏低也會影響雞蛋產量，距離每日需求的12萬箱還有一點差距。