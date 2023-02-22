國民黨北市議會黨團書記長秦慧珠近期不斷和同黨議員徐巧芯隔空相互叫陣，秦今（22）日再藉松信區黨部關門一事，暗諷徐巧芯是否有關心？徐今晚並未多做回應，僅捐出20萬元給松信區黨部，並表示「明年要打仗，不能沒有指揮中心，坐而言不如起而行」，強調大家需要團結一致。

秦慧珠今透露，因為市黨部過完年後就不再發薪水，因此專職黨工決定不上班，黨工不來，義工也辦不了事，讓松山信義區黨部的專職明天就得關門。她說，國民黨黨產在民進黨執政後陸續被沒收、凍結，黨中央和各縣市黨部都很拮据，黨中央對台北市黨部的支持，只有付兩個人的薪水（書記長、組長），以及每個月12萬元的業務費，但這些錢遠遠不夠，都要靠市黨部主委黃呂錦茹自行張羅，包含6個區黨部的房租、人事費、業務費，以及市黨部另外自聘的工作人員薪水。

秦慧珠表示，據說市區兩級黨部光人事費一個月就要50多萬，各區黨部房租也要10多萬，合計一年要70萬，再加上其他業務費和選舉年的選務、活動經費等等，平均一年要1千萬，選舉年甚至要2千萬才能因應。而這些錢黨中央是不管的，都要由市黨部的主委去想辦法，不只台北市黨部，其他縣市黨部主委一樣，也因此常有些縣市找不到人當主委。

秦慧珠指出，黃呂錦茹在吳敦義擔任黨主席時，參選台北市黨部主委獲勝，之後數度請辭打包回家，主席從吳敦義到朱立倫都不斷的慰留，黃呂也一次次扛起責任，個人承擔市區兩級黨部的所有費用，但再有財力恐怕也填不滿市區兩級黨部的無底洞，所以黃呂錦茹在輔選完市長、議員和北松山中山區的立委補選後，決定不做了，因而請辭，過完年後就沒再上班，「黨部黨工沒了薪水和業務費，只能將區黨部關閉，市黨部則勉強維持中」。

秦慧珠說，自己因為當書記長，所以常跟黃呂錦茹聯絡，了解她的熱心和盡責，所以特別關心。秦知道朱主席和黃秘書長都力勸黃呂繼續回來任職，因此黃呂推薦了好幾位人選給黨中央，朱立倫都不同意，也一再慰留，昨日朱立倫更帶著太太一起請黃呂和夫婿吃飯，希望她能再回任。

秦慧珠嘆，今年又是選舉年，一年又得花費兩千萬的預算，大概只有「聖人」才能夠再無私的拿錢出來奉獻給黨部。

最後秦慧珠意有所指地說到，她十分感慨，當大家吵著要去選立委，要一個「公平的初選機制」，要黨部趕快擬訂初選辦法時，可有人關心台北市黨部主委請辭、區黨部關門、黨工無薪水可發、已陸續失業的情況？她也說，自己做了一點小小努力，請了一位市黨部黨工當黨團助理，因為黨團助理剛好離職，但其他失業的黨工，和已關門的區黨部，恐怕還需要大家一起來關心幫忙。

對此，徐巧芯則表示要「建立善的循環，響應秦姐號召」，在今天直播上發起活動「1000讚捐五萬」，最後獲得超過4千個讚，因此將捐出20萬元給台北市黨部，並指定捐款松山信義區黨部。徐強調，明年要打仗，不能沒有指揮中心，選舉不是容易的事，坐而言不如起而行，「需要大家團結一致，我們一起勇往直前」。