這項調查訪問亞太地區9千家企業一共超過3萬名員工，涵蓋澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國、泰國等19個國家，結果發現具備數位技能的員工平均薪資比完全沒有數位技能的員工高出58％。
即便是只會收發電子郵件或文字處理這類基本數位技能的員工，平均薪資也比完全沒有數位技能的員工高出39％。諸如雲端架構師或軟體開發工程師這類高級數位技術人才的薪資更加可觀，比完全沒有數位技能的員工高出65％。
近年各大產業推動數位化，數位技能逐漸成為求職重要條件並影響薪資待遇。市調機構蓋洛普（Gallup）與亞馬遜雲端事業AWS共同製作的最新報告指出，亞太地區高級數位技術人才的平均薪資比同等學歷、年資但不具數位技術的員工高出65％。
這項調查訪問亞太地區9千家企業一共超過3萬名員工，涵蓋澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國、泰國等19個國家，結果發現具備數位技能的員工平均薪資比完全沒有數位技能的員工高出58％。
即便是只會收發電子郵件或文字處理這類基本數位技能的員工，平均薪資也比完全沒有數位技能的員工高出39％。諸如雲端架構師或軟體開發工程師這類高級數位技術人才的薪資更加可觀，比完全沒有數位技能的員工高出65％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。