這項調查訪問亞太地區9千家企業一共超過3萬名員工，涵蓋澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國、泰國等19個國家，結果發現具備數位技能的員工平均薪資比完全沒有數位技能的員工高出58％。

即便是只會收發電子郵件或文字處理這類基本數位技能的員工，平均薪資也比完全沒有數位技能的員工高出39％。諸如雲端架構師或軟體開發工程師這類高級數位技術人才的薪資更加可觀，比完全沒有數位技能的員工高出65％。