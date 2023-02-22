聽到都皺眉了！有人妻在網上分享自己婆婆特殊行徑，她表示婚後和公婆一起住，兩人感情也不錯，某天2人聊到冰箱內的幾包母奶，婆婆則表示那些事表弟媳的母奶，但是因為姪女喝了會便秘，於是阿姨便將母奶都送給了婆婆，然而，婆婆竟透露，阿姨會拿母奶拿來洗臉、敷臉，而婆婆竟然認為太浪費，這麼營養的母奶就是喝掉。

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她表示和老公結婚後與公婆同居，婆婆會教她煮菜，2人話題也越來越多，直到有天2人聊到最近冰箱冷凍庫放了幾包母奶時，婆婆便表示，這些母奶是表弟媳的，因為姪女喝母奶會便秘，因此，阿姨就將表弟媳擠完後的母奶送給婆婆。

婆婆也提到，阿姨會將媳婦的母奶拿來洗臉、敷臉，但是她卻認為很噁心，並覺得母奶是很營養的東西，一定要用喝的，不然會太浪費。

人妻聽完後有些傻眼，心想表弟媳是否知道自己的母奶，「已經被婆喝掉了」，這件事情她也放在心裡，4個月便向老公提到這件事，但老公卻向她開玩笑表示，「之後妳把寶寶生下來，我媽會不會也喝你的母奶」，讓她嚇得急忙拒絕，事情到過了半年後，她仍無法想像婆婆會喝別人的母奶。

文章一出，網友紛紛留言表示「看到我都皺眉了」、「想到那是別人的體液就完全不會想喝」、「佩服她喝得下去欸，我喝自己的一小口都快吐了」、「冷凍後的母奶很腥欸，小孩都不喝了」、「好恐怖，果然真實世界比電視劇還要瘋狂」、「瞬間起雞皮疙瘩」。