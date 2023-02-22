中國醫藥大學副校長王陸海與朗齊生物醫學公司董事長陳丘泓，今（22）日完成技術授權簽約，預計2年內展開藥物開發臨床試驗，造福抗藥性非小細胞肺癌患者。目前全世界癌症人口約有20％是肺癌患者，肺癌無論是在歐美日先進國家、或是發展中及低開發的國家，其死亡率皆高，台灣每年約有1.3萬人罹患肺癌，超過9,000人死於肺癌；台灣的肺癌患者約有85-90％為非小細胞癌患者，但肺癌病人5年存活率仍只有10～15％。

中國醫大藥學系講座教授郭盛助表示，藥物產生抗藥性是肺癌治療的難題，迄今還沒有方法或藥物可以延緩非小細胞肺癌患者產生EGFR-TKI的抗藥性；典型臨床標靶治療藥物為EGFR-TKIs，臨床上使用第一或第二代EGFR抑制劑藥物，平均9個月至1年左右就會面臨EGFR突變產生抗藥性，接續使用第三代標靶藥物Tagrisso接力治療，約1年半後，也會因再產生抗藥性導致治療失效。

中國醫藥大學校長洪明奇與藥學系郭盛助講座教授團隊，在高教深耕計畫及中國醫藥大學暨醫療體系研究經費支持下，共同研發之小分子新藥35d及其系列化合物，對乳癌、大腸癌、前列腺癌以及肺癌皆有抑制活性。

被譽為國內研發抗癌新藥先驅的郭盛助，帶領研究團隊以小鼠動物實驗進行藥效評估，實驗動物帶有對第一代EGFR-TKI gefitinib具有抗藥性之非小細胞肺癌腫瘤，Tagrisso治療兩個月後開始產生抗藥性，腫瘤復發快速生長；另一組實驗動物以Tagrisso和35d併用治療，140天後還未有顯著抗藥性產生，顯示本發明案之新藥與EGFR-TKI併用可治療EGFR突變對TKI具抗藥性之非小細胞肺癌。

朗齊生醫董事長陳丘泓表示，朗齊生醫會運用獨有的篩選技術投入新藥研發，在二類新藥及全新藥都有突破性進展，並積極在癌症標靶小分子及大分子專利布局；此案之候選藥物在腫瘤研究中的療效、控制耐受性和抗藥性方面具有一定的優勢，預期可有更好的治療效果。

中醫大產學長莊曜宇表示，肺癌標靶藥物在2025年全球市場規模可達260億美元，為極具市場潛力的候選藥物，於技術授權移轉後，將由朗齊生醫承接後續新藥開發工作，接續推動研發成果產業化，中國醫大科技團隊亦將持續扮演協助的角色，期能透過技術移轉接力合作，能聯手推動候選藥物早日上市，嘉惠於病人。