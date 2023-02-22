長虹建設董事長李文造今（22）日表示，平均地權條例一旦立法實施，對房市是有殺傷力的，尤其預售屋不能轉售；至於吹哨條款，則本來就不能炒房。總體來說，對於建商是短空長多，對於代銷則是長短皆空，呼籲政府不要再有新的打房政策了，「如果把建築業搞成泡沫化，對於大家都不好！」

談到央行打房政策，李文造表示，有些建商面對影響很大，利息升了四次，加上現在所有銀行都加碼限制，因此他認為，近期中央銀行查得很緊。建議央行應放給各銀行風險控管，不要抓那麼緊。

多年來自許為「台客一哥」，力挺民進黨的李文造，昨天也對連續兩、三年打房的政策，向政府喊話指出，有業者呼籲央行放寬土融成數，他表示，「對於成數我是沒意見啦，不過政府不能再公布新的打房政策了，而且建議限期土融取得18個月必須動工，必須要放寬。」

對於土融成數緊縮，李文造建議央行，要授權各銀行來衡量空間，否則，銀行都不要作生意了，對於比較有信用的建商，還是可以多貸一點。

李文造表示，在當前政策下，建商目前有三種狀況，一種是有些人賣到低價，但蓋在低價，利潤是合理；如果賣在低價蓋在高價，那就倒閉了；還有一種，賣在高價，蓋在低價，就會大賺。但政府把高房價問題，全都推給建商，並不公平。

李文造呼籲政府，「也要照顧到建築業，留一條活路！」在政策打房下，投機會退場，但房價只會小跌、不會大跌，如果把建築業搞成泡沫化，對於大家都不好，政府應該要輔導建築業軟著陸，坦白說現在是對於建築業有點歧視啦。

李文造表示，所謂軟著陸，是應該所有漲過頭的都要回來，至於台北沒什麼漲，還好，可維持現狀，維持營建成本漲幅就差不多，漲幅三到五成還算合理，但如果漲超過五成就可以軟著陸。

談到未來購地計畫，李文造表示，長虹會減少購地計畫。至於有些建商會減少預售，長虹並不會，而是採邊建邊售。目前住宅和商辦各占五成，但預售不預售並不是長虹的重要政策。