日本銀行正準備在今年年底前啓動數位日元的試點（Pilot Run）測試，即其中央銀行數位貨幣（CBDC），日本銀行執行董事内田眞一（Shinichi Uchida）解釋說，這一個新的試點計劃目標是測試央行數位日圓（CBDC）的技術可行性，並準備找一些私營企業也找進來共同參與設計。

據區塊鏈老牌新聞網bitcoin.com 22日報導，日銀正在推進有關於發行尚處於概念階段的日本央行數位貨幣（CBDC），數位日元的研究。2月17日（五），内田眞一宣佈，日銀已決定啓動一個新的數位日元試點，作爲上一次概念驗證測試的延續。

內田表示，這一次試點將聚焦在2個方向上。第1個方向將是對於貨幣技術方面進行微調，以測試新的使用場合，並將系統與其他結構整合。

第2個方向，與將找一些私營企業納入試點計劃，以提供反饋並幫助改善數位日元的設計。為了實現這一目標，日銀將建立一個CBDC論壇，邀請支付領域的私人實體為數位日圓的專案做出貢獻。

內田解釋日銀將採取漸進的方法，首先提出比較小的目標，然後擴大該計劃的範圍。此外，他表示這一次試點將不包括零售商和消費者之間的交易。正如日經在去年11月報導的那樣，這項測試的啟動並不奇怪。當時，稱相關測試將持續2年，並將專注於在離線環境中測試系統的功能。

即使啟動了這個試點計劃，未來是否會發放數位日元仍然不是一件確定的事情。去年3月，日本央行總裁黑田春彥表示，目前沒有發行CBDC的計劃。