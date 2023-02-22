自 2011年福島核事故以來，日本反核聲浪高漲，並且一直持續。不過如今情況出現改變，朝日新聞的一項民意調查首次發現，支持恢復核電的民意，已高於希望繼續停機的意見。

《朝日新聞》是在2月18~ 19日進行全國電話調查，其中51%的受訪者，表示他們支持恢復核電廠運作，只剩42%的受訪者表示，他們仍堅持核電廠保持離線狀態。

朝日新聞歷年對啟用核能的民調，今年出現快速的黃金交叉。(圖/朝日新聞)

這個民調是核災後的首次逆轉，因為過去10年的民意調查都是反核大於用核。

分析歷年民調結果可以發現，支持核能的聲浪是這兩年發生改變。2013年以來進行的每一次民意調查中，大約只有30%的受訪者支持重啟核電，反對者都高達50~60%。但是，2022年調查開始轉變，38%的人贊成重啟核電，47%的人反對；雖然還是反核較高，但是差距已縮小。

民調也詢問了俄烏戰爭，能源成本上漲，是否造成民眾的日常生活的負擔。結果81%的受訪者表示「確實負擔更大」，只有 18% 的人表示沒有感覺。

日本首相岸田文雄提出了新的核能政策，他主張建造新的反應爐，來取代舊的反應堆，不但有更好的效率，也有更好的安全性。

但是民意調查顯示，雖然民眾支持「重啟核電」，但是對建造新電廠的看法還是較為分歧，45%的人贊成，而46%的人反對，幾乎是平手。

這場民調是隨機室內電話與手機號碼的。電話民調有效份數為389份，手機民調的有效份數是792份。