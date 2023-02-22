駕駛車輛拍下在台74線快速道路上有組雙人沙發掉落，並開玩笑表示這是「景觀第一排」。

家裡缺什麼去台74線撿？有駕駛行駛在台74線上，突然前方有輛大貨車閃著雙黃燈，並開始減速，也讓駕駛與其他車輛紛紛降慢速度行駛，沒多久，便發現有組沙發用塑膠袋套著掉在車道上，繞過沙發後，便在不遠處也發現有輛貨車停在一旁，下來1名疑似駕駛的男子，在車道旁小奔跑要將沙發撿回。

一名男子在臉書社團「台74路況(即時路況互助會)」發文，並上傳1段39秒影片，駕駛行駛在台74線上，突然前方大貨車閃雙黃燈警示，駕駛便開始慢慢減速，周遭的車輛也減速慢行，突然間前方道路上驚見一組雙人沙發，還用塑膠袋套著，駕駛與其他車輛也小心翼翼的繞過，繞開後，不遠處便看見有輛貨車停在一旁，後斗上也擺著同款沙發，有名疑似貨車駕駛的男子趕緊往回跑，要去撿掉在路中央的沙發；對此，原PO在貼文寫下「貨物綁好真的很重要！雙人沙發景觀第一排...」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這是個行動沙發？」、「超前部署，知道等一下74會塞爆，所以貼心設置市景第一排真皮沙發，供塞車駕駛放鬆心」、「之前常跟朋友開玩笑說...家裡缺什麼去74撿就好，74上面什麼都有」、「這麼大的東西怎麼掉下來的」、「真是要命啊」、「太誇張了啦」。