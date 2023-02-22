19日爆發T1聯盟史上最大衝突事件的當事人台啤英熊後衛蔣淯安，22日深夜發布IG限動親自公開鄭重道歉，也再次澄清這次衝突的緣由，以及當時雙方之間的真實對話內容，最重要的是蔣淯安強調因為這次衝突事件造成他的家人、妻女與朋友都受到不少網路言論攻擊或恐嚇，期望藉由這次的道歉，能讓整件事情真正告一段落。

以下是蔣淯安限動內文，『大家好，我是小安，首先我想向所有喜愛籃球的朋友們，鄭重的道歉，做了非常不好的示範，導致這次的衝突事件發生。

這幾天網路上有很多針對我的討論與指教，原先認為我們球隊確實犯錯，對其他人在網路上加油添醋的言語並未打算做回應，但這幾天我的家人、老婆小孩、朋友都受到了攻擊、辱罵，甚至用許多不堪入目的字眼來罵我的孩子和家人，希望透過這則PO文讓事情告一個段落。

身為職業球員保持侵略與競爭性是球員在職場上必須武裝自己的態度，每場比賽我都是全心全意地付出，絕無任何攻擊對手的企圖，而網路上卻延伸出子虛無有的學長學弟制，是我從未料到的。

當下得知對方球員比了搖搖手指頭的手勢，對我來說，就是球場上具有挑釁意味的動作，當然這也是對方展現競爭性的方式，身為球場的競爭者，我也必須有所回應，於是我對著他說：「守住一球而已，有什麼好屌的」，我跟小台絕對沒有說過網路傳的「新人就敢這麼嗆」這類的語言。

在下次攻防時，告訴自己要用防守來回應，於是才説：「我來就好，我來就好」，說這句話的當下，絕對沒有學長學弟制的意味存在，只有兩位為自己球隊奮戰的球員在場上較勁，針對網路上種種的誤會，在此與大家澄清，最後因為對方的揮肘動作打向才剛拆完線的傷口，情緒一時上來，衍伸出後面的衝突事件，我再次鄭重地向所有的朋友們道歉，對不起，我做了非常不好的示範！

最後，我接受所有的批評與指教，但請網友們，不要波及到我的老婆小孩家人朋友，未來將讓一切回歸球場，後續也不會再做任何回覆，真的拜託大家，不要再攻擊或恐嚇我的家人，謝謝。』