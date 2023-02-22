本月合拍女雙的網球姊妹檔詹詠然／詹皓晴，在WTA千分等級大賽杜拜女網賽，台北時間22日深夜6比1、6比3輕取大會頭號種子、美國組合佩古拉（Jessica Pegula）／高芙（Coco Gauff），前進4強。

雙詹相隔7個月合作女雙，展現姊妹同心的好默契，上一站WTA 500分等級杜哈女網賽打到8強，本周轉戰杜拜成績更上層樓，甚至扳倒頭號種子，繼續朝冠軍前進。

佩古拉和高芙單打成績很出色，兩人合作雙打表現也不錯，去年攜手拿下3座冠軍，也是法網亞軍，今年初澳網也跨過詹皓晴和楊釗煊著關晉級到4強，上周更衛冕杜哈冠軍，如今詹皓晴攜手親姊甜蜜復仇，姊妹倆暌違4年重返杜拜女網賽準決賽。

首盤開賽詹家姊妹錯過3個破發點未能破發，但隨後秋風掃落葉班連保帶破連下6局，第二盤延續氣勢，取得3比0好開端，最終僅花1小時又3分鐘就收下勝利。