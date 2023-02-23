國內蛋量供應不足，消費者、餐飲業者都買不到蛋，行政院副院長鄭文燦、農委會主委陳吉仲16日前往超市視察雞蛋供應情形，現場貨架卻是滿的。國民黨立委李貴敏表示，陳吉仲官位這麼穩，就是篤信網軍治國，面對問題始終不思解決，而是想蒙混過關或透過網軍帶風向；她舉例說，蛋蛋危機已拖了一年多，無法解決，竟然還想用滿滿的蛋架誤導民眾。

李貴敏22日在臉書粉專貼文表示，蛋價創新高，蛋荒再現，但直到民意全面開轟買不到蛋，農委會主委陳吉仲才首度發文為蛋蛋危機道歉。只是相較前幾天，陳吉仲和鄭文燦站在滿出來的賣場蛋架前，宣稱絕不缺蛋；鄭文燦和陳吉仲是不是應該先為大內宣欺騙民眾、誤導民眾道歉，尤其是陳吉仲，要是面對蛋蛋危機無計可施，就快點打包走人吧！

李貴敏質疑，陳吉仲官位這麼穩，就是因為篤信網軍治國。面對問題始終不思解決，而是總想蒙混過關或透過網軍帶風向，以誤導民眾認知。以蛋蛋危機為例，拖了一年多，也解決不了，竟然還想用滿滿的蛋架誤導民眾。

李貴敏指出，問題在於蛋價騰貴或沒蛋可買，是大家親眼所見，許多賣場也都已祭出限購令，而速食業者暫停供應「蛋」系列早餐商品、賣場雞蛋區貨架常有全空的情形等，也是不爭的事實。

李貴敏甚至點出，大官出巡，竟看不到蛋架空空如也，還想掩飾太平，結果什麼都黑箱，問題拖著不解決，到處找藉口，直到大內宣的牛皮吹破為止，就兩手一攤，不是推給大陸，就是推給國際；最後就是拿人民納稅錢補貼，或強迫民間消費；再不然就是「沒辦法」，一副不然你要怎樣的態度。她忍不住表示，這種不負責任，無知、無能、無為及無感的官員，不要也罷。