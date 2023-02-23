據大陸貴州省龍里縣人民檢察院近日公布的起訴書，遼寧葫蘆島男子陳某某與同伴共三人擅自進入貴州龍里縣「果里巖洞葬」內用手機進行直播，過程中，陳男隨意打開洞內擺放的棺木，並將棺木內的屍骨取出任意擺拍，非法使用屍骨賺取非法利益，因涉嫌侮辱屍骨罪被起訴。

起訴書顯示， 貴州省龍里縣灣灘河鎮果里村「果里巖洞葬」2015年5月28日被貴州省人民政府列為省級文物保護古墓葬，始於明朝，洞內安葬的是果里村及外省吳氏宗族的祖先和近些年來60歲以上死亡的老人。2022年3月28日21時許，被告人陳某某同萬某某、李某某三人擅自進入「果里巖洞葬」內，各自使用手機進行直播。

在直播過程中，被告人陳某某隨意打開洞內擺放的棺木，並將棺木內的屍骨取出任意擺拍，非法使用屍骨賺取非法利益。陳某某2022年3月29日因涉嫌盜掘古墓葬罪被龍里縣公安局立案偵查，2022年4月12日被龍里縣公安局刑事拘留，4月13日被取保。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，並自願認罪認罰。

貴州省龍里縣人民檢察院認為，被告人陳某某無視社會風尚和公共秩序，打開棺木，敞露屍骨，非法使用屍骨，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以侮辱屍骨罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請法院依法判處。

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