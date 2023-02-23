孩子的教育很重要，良好品德要要從小養成，否則很容易走偏。中國四川省內江市有一名6歲女童，近日在水池邊玩耍時，被同伴故意踹入水池，嚇得女童放聲大哭，影片在網路瘋傳，引發軒然大波。

根據《中國網直播》報導，事情發生在2月20日，

，一名黑衣女童在池邊玩水，隨後來了一名紅衣女童，抬起腳來狂踹，第3下將女童給踢進池裡，踹人的女童站在旁邊觀望，直到另一名身穿粉色衣服的女童過來，她才趕緊跑走。好在池子的水不深，最後女童靠自己爬上岸。

女童最後靠自己爬上來。（圖／翻攝自微博）

女童媽媽余女士透露，當時幾個孩子在小區玩耍，自己的女兒被同伴踹下水，幾次掙扎終於爬來，當時氣溫只有幾度，女兒被凍得不輕，讓她很心疼，也幸虧池子不深，否則後果不堪設想。

事後，余女士聯繫到踹人女童的家長，奶奶帶著孩子過來，禮貌性地道歉一下，然後說了一下小孩，但至今沒有等到女童爸媽的說法，讓她覺得十分傻眼。

消息在網路引發熱議，網友看完後都罵翻，「這孩子太壞了，應該好好的教育」、「這女孩子以後不會是好東西」、「就是故意的吧」、「好好管教，免得長大管不了」、「這樣的孩子欠揍」、「聯繫什麼家長，聯繫警察叔叔吧！」

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