結婚很簡單，但要維持婚姻卻不容易。泰國有一名男子，妻子因為有了新歡，讓他決定一個人生活，因緣際會下在日本二手店看到一個塑膠女娃娃，當場就買下，並共同生活了4年，大讚優點比真人多。

報導，54歲男子從事自由業，妻子因為有了新對象，讓他決定離婚，4年前他在日本二手店發現了一個塑膠娃娃，身高約160公分、重達70公斤，售價3萬多泰銖（約2.6萬新台幣），第一眼看到就立刻買下，可以換衣服，還可以隨心所欲變換髮型，也不用吃東西，完全物超所值，經濟又實惠。

男子可以變換娃娃的髮型和服裝。（圖／翻攝自sanook）

男子認為，買娃娃比去外面「消費」好，「每次要花1000～2000泰銖，10次我得付多少錢？」其實，他也曾想過再找新對象，可是擔心孩子和新媽媽有相處上的問題，就放棄了這個想法。當他有了這個娃娃時，閱讀了相關資訊，得知日本和中國也有類似的租賃模式，「以塑膠娃娃代替真人」，他覺得這樣很好，可以減少社會問題，以及性侵案或傳染病。

男子指出，3萬多泰銖的價格並不貴，「這全是橡膠，而且是一次性購買」。至於清潔方式，一年只要2次用保護油擦乾淨即可，還可以替娃娃添購衣服，像是學生制服、日式連衣裙等，他覺得和塑膠娃娃生活並不是什麼可恥的事，重點是很難找到，但相信很多人都想要。

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