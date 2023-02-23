季節變化前後是流行性感冒的高峰期，所謂「百病起於寒」，身體受寒、勞累都會讓免疫力下降，如何針對免疫力提升，以及在後疫情環境下如何保護自己，芳禾中醫診所院長陳耘安表示，免疫力和健康息息相關，除了從日常飲食、有氧運動調理保健之外，居家適當使用熱敷墊也是不錯的方式，可以隨時熱敷提升體溫，也能讓人遠離痠痛勞累，達到一舉數得的效果。

經《美國國家科學院院刊》發表的論文證實，體溫是調控免疫反應的開關，日本醫學博士石原結實也表示，體溫上升一度，免疫力提升5倍；院長陳耘安指出，免疫力提升較不容易生病，除了流行傳染病、肺部疾病之外，風濕免疫疾病、代謝症候群及癌症都與健康息息相關，可以藉由提升體溫來強化免疫力。

天氣冷的時候，泡澡、泡溫泉也是提升免疫力的好方法，而平時居家則可選用熱敷墊，藉由加熱身體部位提升體溫、增加免疫力，也達到不同程度的放鬆效果，其中首推頸部熱敷，活絡脖子周遭的神經、血管及淋巴，促進頭部血液循環，同時舒緩低頭族肩頸的壓力。

居家選用熱敷墊，藉由加熱身體部位提升體溫、增加免疫力，也達到不同程度的放鬆效果。(圖:中時新聞網提供)

隨著科技日新月異，人手一機的生活方式相當普及，除了頸肩超過負荷之外，靈魂之窗的保護也屬關鍵。免疫力下降其實也會影養我們的眼睛，如近年來乾眼症、虹彩炎等患病機率逐年提升，陳耘安院長也提醒大家可以熱敷雙眼來保養，選擇避開瞳孔的加熱片設計，只熱敷眼睛周圍的肌肉，還有淡淡的香味，讓眼睛擺脫用眼過度的疲累，同時紓壓又好眠。

免疫力下降其實也會影養我們的眼睛，可以熱敷雙眼來保養，舒壓又好眠。(圖:中時新聞網提供)

陳耘安院長也希望大家能夠進行有氧運動，除了強化心肺功能之外，可以長時間使身體維持體溫較高的狀態，進而加速基礎代謝率，增加免疫力；飲食方面則避免冰冷食物，選擇中醫理論所屬溫熱的食物，包含核桃、羊肉、蔥、薑、蒜及其他香料，也能增加體溫。透過運動、飲食，以及居家熱敷好物相輔相成，讓你免疫力提升、享受健康人生。