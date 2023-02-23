經濟前景有多差？日本最新的經理人指數洩端倪，周二出爐的製造業經理人指數（PMI）從上個月的48.9摔至47.4，連續四個月落在景氣枯榮線50以下，且跌幅創下2020年8月以來的最大幅度，前景相當黯淡。

綜合媒體報導，日本au Jibun Bank公布的製造業經理人數據受到關注，除了整體指標下滑外，日本工廠的產量與訂單也是連續八個月下降，降幅甚至越來越大，創下2020年7月以來的紀錄。

製造業景氣疲軟，主要原因在於全球需求陷入疲軟。反觀，受到防疫政策鬆綁，日本服務業活動連續6個月成長，經理人指數從上個月的52.3成長至53.6顯示整體景氣相當不錯。

報導提到，整體而言日2月綜合經理人指數為50.7，與上月的數值一致，低迷的製造業與樂觀的服務業是日本目前的經濟現況，然而製造業的問題確實托累了日本的經濟復甦。

標普全球經濟學家Andrew Harker提到，希望在未來幾個月內看到價格與通膨壓力有所緩解，進而刺激市場與客戶需求有所恢復。