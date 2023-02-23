美晶片大廠英特爾近年營運陷入谷底，市場傳出英特爾委託台積電代工的3奈米晶片訂單將延到明（2024）年第四季，消息傳出後，英特爾股價暴跌 5.61% 至每股26.06 美元；台積電ADR也重挫2.73%，收在87.64美元。儘管台積電被英特爾放鴿子，但蘋果已包下台積電N3製程的全部產能，進一步鞏固台積電先進製程領先地位。

英特爾第15代Arrow Lake處理器分為多個晶片塊，預估於明年第三季推出，而其GPU （繪圖處理器）將採用台積電3奈米製程打造，

外媒引述Digitimes報導，據PC消息人士表示，近年英特爾製程與PC平台藍圖不斷修改，產品上市延遲，嚴重打亂供應鏈生產與行銷計畫，目前英特爾將Arrow Lake中的台積電3奈米訂單延遲到明年第四季，若消息無誤的話，首款Arrow Lake處理器出貨時間可能比預期來得晚，不排除在2025年第一季左右。

報導指出，英特爾第14 代Meteor Lake的GFX 繪圖晶片塊已棄用台積電3奈米，轉向下一代Arrow Lake使用，由於目前PC終端消費需求疲弱，加上面臨競爭對手超微（AMD）、蘋果和高通等公司超越的風險，英特爾確實可能變更計畫。

對台積電來說，即使英特爾延後台積電3奈米訂單，但蘋果已包下台積電N3製程

的全部產能，今年蘋果新機的A17處理器和新一代iMac的M3晶片均採用台積電3奈米工藝打造，進一步鞏固台積電在先進製程領先地位。