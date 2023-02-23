直播產業崛起、競爭激烈，多數都是曇花一現，若要持續經營且營利破億，可是少之又少，而被稱作直播界天花板的「天后闆妹」就是最佳典範！日前，受邀與知名Youtuber關韶文(關關)一同登上TVBS女人我最大的2月封面人物，更合體藝人王思佳直播做公益，整場所得將全數捐給TVBS信望愛永續基金會，愛心不落人後，人美心更美！

闆妹合體王思佳做公益直播，內容幽默有趣、笑聲不斷。(中時新聞網攝)

天后闆妹的億萬奇蹟深受矚目，成為小資族創業成功的楷模。近期，闆妹更是受TVBS的知名時尚節目「女人我最大」的邀請，與知名Youtuber關韶文(關關)一同登上2月封面人物，分享過去創業的艱辛，居然僅靠存款6萬塊一手打拚到現在，成功打造了12億的電商王國，甚至下定目標要在2023年突破20億！

闆妹與關韶文一同登上女人我最大2月封面人物，分享創業艱辛。(中時新聞網攝)

獲邀拍攝一系列的照片之後，論造型還是氣勢皆讓粉絲驚豔不已，更有人留言誇讚像小鄧紫琪。除此之外，闆妹也不忘做公益，即使低調做愛心，還是被不少網友或藝人發現她的善行；近日與浮誇系藝人王思佳一起合體直播做公益，內容幽默有趣、笑聲不斷，更加碼販售王思佳喝過的水，粉絲們也熱情支持，紛紛留言「+1」！

天后闆妹受TVBS的知名時尚節目「女人我最大」的邀請，登上2月雜誌封面人物，時尚美照讓網友留言：「好像小鄧紫琪」。(圖/天后闆妹提供)

闆妹驚人的號召購買力，僅花費短短10分鐘即售完上百組商品，甚至讓後台結帳系統一度當機，讓粉絲忍不住留言「工程師出來面對！」，整場所得也將全數捐給TVBS信望愛永續基金會，讓人不禁佩服闆妹的愛心~而闆妹人美心更美，過年期間也不忘犒賞員工，大手筆燒千萬帶百名員工至沖繩旅遊，更一同在機場與闆妹人像看板前合影。

闆妹在過年期間犒賞員工，砸千萬帶百名員工至沖繩旅遊，並一同在機場於闆妹看板前合影。(中時新聞網攝)

近年，各大媒體版面經常出現闆妹的身影，除了與她豪爽又熱心公益的個性有關之外，公司經營理念也備受粉絲推崇。許多粉絲大方回饋，闆妹產品不僅好用，還不藏私開創直播學院，培養直播新秀更額外支薪，就連王思佳都在直播中表示「闆妹看似高調，但其實真正了解他的人知道他是多勵志才能走到現在。」，顯示其高度在業界無可取代，也難怪被稱作是直播界的第一品牌。