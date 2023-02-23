俄烏開戰後，在美國、歐洲等西方壓力下，大量企業停止在俄羅斯業務，或是全面退出市場。許多韓國企業在俄烏剛開戰時暫停俄羅斯業務，然大陸企業趁機擴大市占，逐漸取代韓企在俄羅斯的主導地位。

BusinessKorea報導，根據市場研究公司指出，2022年4月至9月，三星智慧型手機在俄羅斯市占從26%大幅下降至近零的程度；而LG電子第一季至第三季俄羅斯銷售，則從1.38兆韓圜，下滑至1.07兆韓圜。

俄羅斯電視市場方面，三星2021年市占為27%，LG則為19%，但如今兩者已經沒有供應俄消費電子產品。此外，俄烏戰爭對全球需求的衝擊也在打擊三星和LG。三星去年消費性電子部門全年銷售額下滑，而LG同類型部門營業利潤暴跌48.9%，電視更是雪崩超過99%。

報導指出，兩家公司在俄羅斯的主導地位正逐漸被大陸取而代之，大陸智慧型手機製造商去年2月市占落後三星，然目前在俄羅斯市占已經超過60%。根據華爾街日報數據顯示，去年3月至9月，大陸對俄羅斯半導體出口達5億美元，而2021全年僅2億美元。