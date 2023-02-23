美國總統拜登被傳驚吐「毀滅台灣計畫」引發國內熱議。國民黨台北市議員徐弘庭今(22日)在《頭條開講》節目指出，美國CSIS學者曾撰文主張，應該要大方跟台灣說清楚為何把半導體供應鏈拉到美國去？否則台灣會有很多人認為美方要棄台。台灣人也會看清，把矽盾分一塊到美國，不但台灣的盾少了，美國保護台灣的理由也少了。台灣人應該要從疑美改成「活美」，就是活用美國的策略，來找到對中華民國最好的方式。

徐弘庭說，CSIS（戰略與國際研究中心）裡面有一個學者叫瑞金斯，他之前寫了一篇文章，其實在台灣也很有名，就是說：我們應該要大大方方跟台灣說清楚講明白，為什麼我們要把半導體供應鏈拉到美國去？否則台灣會有很多人認為我們要放棄他們。那這件事情至少目前在美國國務院沒有一個很正式的回應，說為什麼你急急忙忙要把供應鏈牽過去。我們唯一看到的論述就是：為了保護我們（美國）本土晶片供應的安全。

徐弘庭指出，這時候如果講求矽盾的人就會說，你把我們的盾分一塊到你自己的國家裡去，那我們的盾就少一塊，我的盾不只少一塊，你們保護我的理由也少了。所以要強調的是，美國戰略的大方向，一定是依照他個人國家的利益來做決定。所以我們不只要疑美，還要懷疑他的意圖，重要的是台灣要有一個心態就是，台灣要從疑美改成「活美」，懷疑他的過程中，我要活用他的策略，來找到對我們中華民國最好的方式。

徐弘庭強調，懷疑是態度，態度不重要，重點是手段，我們的手段要活美，活美就是你知道他的手段是什麼的時候，在他的手段跟大方向裡面，建立起對我們中華民國最好的選擇，這才是我們的責任。