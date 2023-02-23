新竹街口攻城獅隊史最高人氣的《宅男打籃球》主題周將於2月25、26日登場，由新竹物流冠名贊助。攻城獅近期苦吞3連敗，周末將分別對上高雄17直播鋼鐵人與福爾摩沙台新夢想家，力保季後賽前四席次。

攻城獅球團於本屆新竹物流宅男打籃球主題週為獅紫軍帶來漫畫元素滿滿的周邊活動，包含攻城獅視覺手繪過程展示、漫畫風格加油板、賽前宅男打籃球三對三籃球賽，豐富活動歡迎獅紫軍踴躍進場，體驗本土籃球漫畫的無窮魅力！本周末入場贈品為限量聯名球員卡，且只要穿著第一至三季任一款攻城獅宅男打籃球聯名球衣到場，即有機會參與攻城獅球星、Muse Girls賽前活動。

攻城獅與本土籃球漫畫《宅男打籃球》聯名合作第三彈，洪元建老師為每一位攻城獅球員挑選出經典場上動作，在他的巧手繪製下，各球星的招牌動作完整度令人驚艷。此次合作不僅釋出團隊主視覺，也依場上特性將攻城獅球員分成防守大鎖、撕裂防線、爆擊籃框、瘋狂射手四大組別，設計成四款漫畫封面，歡迎獅紫軍至攻城獅官方粉絲專頁下載設定為手機桌布。

為致敬《宅男打籃球》漫畫中人氣球隊北投溫泉隊，以平均年齡逼近70歲征戰賽場，展現「活到老，打到老」的精神，洪元建老師特別為攻城獅高國豪、朱雲豪、田浩繪製番外篇六格漫畫，以五十年後的新竹街頭籃球場為故事背景，描述三位球星與年輕人街頭鬥牛的趣味故事。第二屆宅男打籃球三對三籃球賽，也首度加開老馬組，鼓勵年長獅紫軍也能保有籃球夢，一起踏上攻城獅主場館享受三對三籃球的激情。

攻城獅球團於首季推出宅男打籃球聯名球衣，採用漫畫中主角隊伍「美又大籃球隊」經典配色，推出後即大受好評，熱銷破千件！因此球團決定在本周正式復刻首季宅男打籃球聯名球衣，除了美又大配色外，也另外推出紫白款配色，此次主題聯名球衣共分為昇華版1580元；電繡版2080元；球員版3580元，此三版本球衣皆已於官方商城開放預購。特別的是，本次球員版主題聯名球衣與攻城獅球員出賽著用版本同款，球衣將印有PLG聯盟與球團合作夥伴商標，且胸前中英文隊徽與號碼皆採用電繡包邊製成，成為攻城獅隊史最高等級的市售球衣。

除了聯名球衣外，攻城獅球團還推出《宅男打籃球》系列周邊商品強攻獅紫軍荷包，包含主題球褲、磁鐵、資料夾、毛巾、應援短Tee。應援短Tee採用攻城獅球員漫畫版視覺，並搭配英文名與背號，售價為1100元，眾多限量聯名商品獅紫軍要搶要快！

台灣物流領導品牌「新竹物流」一直都是攻城獅不可或缺的幕後推手，自本季起時常可看見「新竹物流X攻城獅」聯名物流車穿越新竹大街小巷。呂奇旻在上周首度挑戰「一日新竹物流SD(Sales Driver)」，驚喜現身獅紫軍家門，完成攻城獅官方商品配送任務。

呂奇旻開心表示：「能夠體驗到各行各業的辛勞是個難忘的經驗，非常佩服物流士的細心與使命必達的精神！」更多一日新竹物流SD影片請鎖定攻城獅官方YouTube頻道。本周末只要至新竹物流官方Facebook或Instagram帳號按讚，並與聯名物流車合照打卡，即可獲得限量好禮，且攻城獅球團將在節間休息時間發送限量新竹物流瑞迪聯名娃娃。