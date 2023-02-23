陳宗彥近日被踢爆曾接受性招待，隨即請辭行政院發言人一職。但近日卻有綠營人士指出，多年前涉嫌提供陳宗彥性招待的酒店業者「豆哥」，曾為國民黨前台南市議員謝龍介站台。謝龍介22日在《新聞大白話》節目強調，如果「豆哥」王先生的手機裡面有一通跟他的通聯，他就退出政壇！謝龍介也質疑民進黨主席賴清德當年訓斥陳宗彥的動作，是否表示賴對官商勾結全都知情，如果是，那所有後遺症都是賴自己要承受。

「你要圍魏救趙，我就讓你救個夠！」謝龍介說，「陳宗彥你又喝咖啡又叫雞，我在那選舉疲疲喘，啊你現在說這個跟我一樣？他替我助選、替我站台？」都是陸戰隊，他跟著來？如果那天他帶了很多公主來，那可能就會上版面了，那不是來站台，是來坐檯，搞清楚嘛，張飛打岳飛。

謝龍介表示，當年賴清德2010當選的時候，大家當天就去慶祝了，那慶祝的時候第一攤在哪裡？你們第二攤才到天上人間。然後有一個卡到性侵，本來要外派到肉品公會的，後來卡到性侵事件，就沒有派成。可是賴清德叫你們來訓斥，今天質疑是，從你選上還沒有就任，到就任成為官員的期間，會牽扯到貪汙治罪條例，這就不是單純的召妓，這個就會有對價問題。「所以那個過程，清德兄你為何要訓斥？」

「你到底是知不知道，有沒有叫咖啡的事？」謝龍介強調，如果你知道，還把他帶到中央來，你就不要怨什麼人，你把登大位的機會寄託在別人的手上，所以今天你就要全盤去承受。「那你要圍魏救趙，來啊！如果王先生的手機裡面有一通跟我的通聯，我就退出政壇！」

謝龍介說，今天陳致中為什麼敢出來講？他自己花錢嘛，那是私德問題。但陳宗彥不是，有官商勾結，有請託事件。「如果他跟我有熟，這個事情應該要請託民意代表，怎麼會請託官員？」民意代表可以去關說不是嗎？所以為何他們不來請託謝龍介？

「有的話，賴清德黃偉哲早就修理我了，還讓我在這？」謝龍介直言，陳宗彥是賴清德最信任的人，賴清德當年很清楚有叫來訓斥，訓斥就表示你已經知道了，說你訓斥他們下不為例。可是你知不知道有這個內容？「如果有，那今天所有的後遺症，都是清德兄你要承受的！」