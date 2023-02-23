美國總統拜登被傳驚吐「毀滅台灣計畫」引發國內熱議。外交部則提醒國人注意，若干有心人士刻意放大疑美論，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。媒體人黃揚明22日在《頭條開講》節目質疑，美國白宮發新聞稿了嗎？拜登有針對這個問題回應嗎？美國主管外交事務的官員有沒有處理？都沒有，卻由中華民國的外交部發澄清稿，這太荒謬了！大酸我們的外交部已經升級了，已經變成美國的部會了。

「這當然就是所謂的信美者得永生，就是美國是唯一真理的邏輯。」黃揚明質疑，不是很清楚外交部發這個澄清稿的邏輯為何？請問美國白宮發新聞稿了嗎？（主持人馬千惠：沒！）請問美國總統拜登有針對這個問題回應嗎？（沒！）請問美國國務院或主管外交事務的國務卿等等有沒有處理呢？（也沒！）都沒有！

黃揚明指出，以美國來講，不管他真的假的，因為我們不知道，但是這個訊息出來，他就在言論市場裡面自己滾。以這個截圖而言有4.2萬人看過，他就「啊～你們去看吧」，就好像美國也有人說，還是堅信川普是被做票幹掉的，就是這樣，他們就是一個言論自由的國家。

黃揚明強調，只是說今天當他講到是拜登講的話，但美國白宮沒有嚴厲去駁斥此事為假，卻由中華民國的外交部發澄清稿，這太荒謬了！以我們記者來看，這表示，唉唷，我們的外交部已經升級了，已經變成美國的部會了！

針對拜登毀台說法， 白宮至23日上午8時（台灣時間）未有正面回應。但據中央社22日傍晚報導。

AIT發言人向該社發表聲明指，美國的「一個中國政策」都以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指導；而拜登總統曾投票支持台灣關係法，並堅守其中原則。