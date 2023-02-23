阿Ben(白吉勝)日前檢舉宋逸民所屬「藝起發光」教會逃稅，遭國稅局立案調查，對此，宋逸民曬出阿Ben親簽的勞報單否認，並承諾全面配合調查，之後仍照常舉行宗教活動，如今，案件的最新進度曝光，前教友、資深媒體人王瑞玲昨(22日)曝光向內政部投訴的結果，痛批：「自稱教會的協會，果然內情不單純。」

此前，王瑞玲向內政部投訴，盼得知教會的設立是否合法，今(22日)王瑞玲曝光內政部的答覆，內文提及「台灣藝起發光促進協會」確實在100年成立，然而自109年度的會員大會通過財務書表後，110年度尚未召開，為此，內政部承諾輔導盡速召開大會，並提及若有收費或公開招生等行為，會依相關法令辦理。

對此，王瑞玲做出解釋「收費＝奉獻」、「有招生＝受洗教友」，更單刀直入猛批，「有規避協會幹部正常交接及掩蓋非法之嫌，未公開財報更屬重大疏失！」，藉此，她砲轟藝起發光的內情不單純：「不是教會騙很大！不要讓別人打臉，就光明正大一些」、「國度事業吃相難看，還真的不是我說了算！」

此外，王瑞玲也強調，其實前教友們並不在意奉獻金額，但很在意是否合法，然而她收到第一張補稅單起，便開始強烈懷疑教會是否「主動申報財務」，否則為什麼收據皆不能使用、奉獻金額都對不上，甚至驚覺被自行填寫沒拿過的金額，甚至奉獻收據遭轉名給他人使用，種種一切都讓她感到很不合理。