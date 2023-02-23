俗話常說女兒是爸爸的前世情人，嫁女兒的時候，爸爸總是最不捨的那個，甚至有著要揍新郎一拳的幽默說法。就有一名爸爸，在女兒婚宴上致詞，短短2分鐘讓台下不斷哄堂大笑，網友也直呼無法超越。

爸爸開頭就說「我是今天在場最不快樂的父親」，一直有人提醒自己今天千萬要挺住不能能哭，因為現在流行嫁的是女兒，哭的是爸爸，但是他要告訴關心的人「你們失望了」，因為他早在家裡眼淚就已流乾，無法讓大家看到激情演出。

爸爸繼續說，大家一直跟他說恭喜，他也終於知道，這種場合被說恭喜的滋味是甚麼，「我把地球上我最喜歡的女人，託付給我一個不怎麼認識的男人，心情真的很複雜」，接著又說「女兒只給我兩分鐘，自己也只能說三句話」。他對新郎說「娶到這個你賺死了」，對女兒說「自己挑的，後果自負，但是吵架輸了快打電話給我，我開車到你們那，只要15分50秒」，最後則是幽默對來賓說「若紅包包不多的，我還有兩個兒子，良心發現的話，可以多包一點彌補」，接著感謝所有來賓參與女兒終身大事。

爸爸兩分鐘致詞讓台下來賓笑聲無法間斷，網友也直呼「無法超越的致詞」：「爸爸夠狂」、「這致詞真的無法超越了」、「幽默中充滿對女兒的不捨」，但也有人認為對男方太過失禮：「感覺太貶低對方了」、「高段的幽默是自嘲，而不是拿別人開玩笑」、「前面開玩笑沒關係，後面應該要稱讚新郎補回對方面子，但這個爸爸沒有」。