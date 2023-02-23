邵大倫（右）邀來找來李壽全合作製作新歌。（這虎音樂提供）

邵大倫將推出新台語專輯《出一支喙》，為了這張時隔八年作品，除了砸下上百萬積蓄，更把自己心儀已久的大師級製作人一次蒐集，包括音樂大師李壽全、 陳明章、武雄，董事長樂團、陳飛午，以及新生代金曲音樂人陳建瑋、陳君豪、落日飛車黃浩庭等，滿足了多年來的夢想，他開心地說：「此生無憾了。」

邵大倫特地邀請到華語樂壇有「最佳操盤手」的大師李壽全跨刀製作專輯中兩首分別寫給兒子跟媽媽歌曲〈噗仔聲催落〉、〈安定的心肝〉， 而李壽全得知邵大倫擅長「出一支喙」超強模仿功力，更「對症下藥」直接在錄音室要他模仿張學友唱歌。

在現場面對突如其來的指令，讓邵大倫當下反應不過來，後來竟發現在李壽全的引導下，自己漸漸地把轉音、抖音的技巧都拿掉，進而找出最佳發聲共鳴位置及最好聽的嗓音，邵大倫笑說：「老師知道我擅長模仿，用我聽得懂的方式溝通，藉由要求我模仿唱歌來引導，找出我最好聽的共鳴詮釋，老師真的非常厲害。」