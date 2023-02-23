《想見你》鳳南小隊將現身米蘭時裝週！22日柯佳嬿、施柏宇兩人為出席Emporio Armani 2023秋冬女裝大秀現身機場，而身為FENDI品牌大使的許光漢，則在21日先動身前往米蘭，三人分別展示兼具時髦、舒適的機場穿搭，也提供大眾坐長途飛機的穿搭模板，讓你在機場也能時刻保持時髦。

施柏宇現身機場身穿Emporio Armani淺藍色西裝外套5萬2800元、淺藍色螢光條紋針織上衣、淺藍色長褲及白色休閒鞋，價格店洽、黑色托特包2萬2800元。（Emporio Armani 提供）

柯佳嬿將出席Emporio Armani 2023秋冬女裝大秀，身穿Emporio Armani卡其色風衣3萬6800元、深藍色針織上衣2萬4800元、深藍色休閒褲、黑色肩背提包及白色休閒鞋，店洽。（Emporio Armani 提供）

上次前往韓國為宣傳電影版「想見你」飛往韓國機場穿搭被網友盛讚，為此次長途旅程柯佳嬿也示範了時髦不失舒適的造型，她以的Emporio Armani 2023春夏系列新裝，白色休閒鞋點亮深藍色褲裝，俐落的卡其色風衣完美映襯她的出眾氣質，而風衣上以塗鴉字母方式呈現的品牌名稱則為整體造型增添個性，舉手投足盡顯氣場;施柏宇則選擇以擇水藍色休閒西裝搭配螢光條紋針織衫，亮色系的搭配再加上白色休閒鞋，再以MYEA托特包點綴，簡約穿搭看起來活力十足。

許光漢21日動身前往米蘭出席FENDI 2023秋冬大秀，FENDI 渲染造型衛衣4萬3000元、尼龍面料夾克 7萬8000元、抽繩擴型褲3萬8000元、FENDI Peekaboo ISeeU Forty8 15萬5000元。（FENDI 2提供）

許光漢身為FENDI 品牌大使自然也不會缺席，於台灣的機場穿搭他以春夏23系列白色帽T，搭配上黑色夾克，隨性戴上帽T的帽子看起來率性輕鬆，手上的大容量的FF LOGO Forty8包款則是最初國最佳旅伴，可容納各式旅行必備物品。三位的機場照一出，《想見你》的粉絲們紛紛敲碗「期待鳳南小隊合體時裝周」、「鳳南小隊要合體了！」、「想見你米蘭番外篇要開始了嗎？」為此次米蘭時裝周增添一個令人期待的看點。