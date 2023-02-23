美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的上次會議紀要顯示，幾乎所有的聯準會官員都支持升息1碼，只有少數官員贊同升息2碼。
路透社報導，聯準會1月31日至2月1日會議紀要顯示，絕大多數的聯準會官員在上次政策會議時，都同意放緩升息腳步，讓基準隔夜利率只升1碼。
但他們也同意，高通膨風險仍是影響貨幣政策的「關鍵因素」，在通膨獲得控制之前，有必要繼續升息。（譯者：陳正健）1120223
美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的上次會議紀要顯示，幾乎所有的聯準會官員都支持升息1碼，只有少數官員贊同升息2碼。
路透社報導，聯準會1月31日至2月1日會議紀要顯示，絕大多數的聯準會官員在上次政策會議時，都同意放緩升息腳步，讓基準隔夜利率只升1碼。
但他們也同意，高通膨風險仍是影響貨幣政策的「關鍵因素」，在通膨獲得控制之前，有必要繼續升息。（譯者：陳正健）1120223
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