【愛傳媒簡秀枝專欄】 「為什麼希望進藝術這一行！？」我開門見山，逐一請教出席同學。

台南藝術大學藝術行政EMAA主任張瑀真，2月21日帶著同學們，到典藏長安咖啡店作校外參訪，有機會和他們進行3小時的聊天，獲益良多。

這一班，雖然才來了8位同學，但成員當中，可真是臥虎藏龍，從榮總醫院核子醫學科醫師、到聯合數位文創公司、松山文創園區、卅原創藝術公司、Sene Studio d’Arte 空間主持人、美門整合行銷公司、高珍企業、經典傳承文創公司，琳琅滿目，讓我忍不住要反過來請教他們，如何讓藝術媒體與藝術出版公司存活。

果然，他們在職場上已有相當歷練，會想再進校園選讀藝術行政碩士學位，正是基於自我成長上的需要，他們希望吸收更多藝術訊息、解構藝術的方法，甚至長年以藝術為伍，把藝術當作人生志業，這種熱情，令我感佩。

尤其在高雄榮總服務的林昶仲醫師，已經在學甲慈濟宮擔任了「葉王交趾陶策展」總顧問，他告訴我，葉王交趾陶的稀珍性，其中6件存世的交趾陶，已具國寶級認證，價值可媲美故宮博物院的收藏。這翻話，讓鎮日沈迷當代藝術的我，驚喜連連，相約擇期南下探訪。

林昶仲醫師又說，與時俱進的醫學，可以醫治現代人的健康，但對身心靈都需要關照的現代人來說，更需要浸淫宗教與藝術，才能平衡發展。

他更提及台灣過度醫療浪費的事實，當面臨家人重病之後的最後抉擇，除了根據醫院方提供的疹療數據作參考之外，對於類似插管與否、氣切與否，成為哲學問題，如果家屬有了更寬廣的認知，對生命會更豁達，可以超越一般的婦人之仁，作出對患者與家屬雙贏的決定。這樣的見解，讓我沈思與玩味。

多位已在文創產業工作的同學，對於虛實整合、行銷宣傳、空間話語權的行使，都有獨到見解，台灣市場很小，但創意無限，太多個體戶閉門掙扎，身陷紅河殺戮，需要更多的智慧與整合能力，這個觀點，也讓我深受啓發。

3個小時的討論，非常受益，除了請他們吃便餐，還送上典藏的出版品外，我只能說說我的感受。我告訴他們，藝術不一定是賺錢好行業，但藝術可以是一輩子的好朋友，用藝術充實自己，廣袤浩瀚，無遠弗屆，而且可以跨越薄牆，向音樂、電影、建築等領域，繼續探索，最後會融會貫通，成為智慧與信念，因而墊高了視野，強化個人的存在感與自信心。

怎麼下手？！從同學眼神的疑惑，我也只能以自己的「學習」經驗，與大家分享。我告他們，藝術雖然是天才的專利，但對於一般資質的人而言，可以透過閱讀、書寫，增加熟悉度，循序漸進，一旦銘記在腦海，就終生難忘，尤其在觸類旁通的發酵與影響下，讓生活更豐富多元。

我告訴他們，同樣買一張來回機票出國觀光，因為你同時認識了美術、建築與音樂，會收到許多外溢效果。我們安排出國行程時，最喜歡自天作廣度參訪，從美術館、博物館的建築外觀開始看，然後入內欣賞收藏品，晚上則安排到附近音樂廳，欣賞音樂演出，回到旅館後再寫下心得，結集成篇，分享臉友。這樣一來，就會覺得充實圓滿，成為知性旅程，永生難忘。

我也提醒大家，喜歡藝術，最好連帶作藝術收藏，因為購藏藝術品，在台灣完全不能貸款，當你從口袋、銀行帳戶，掏出白花花鈔票買藝術品時，一定有痛的感覺，買真買假、買好買壞，甚至作品的代表性、價錢高低，都成為必須關注的細節，會讓自己更真心，也更錙銖必較、滴水不漏。

藝術品是投資的重要一環，具有財富不露白的好處，因為股票、房產、存款，財稅單位只要在鍵盤一按，個人的情資、財資，一覽無遺，但你有多少收藏品，完全可以避開監督。許多企業中人，因為有了收藏，在景氣反轉，或事業經營不善時，收藏品成為最隱密的變現工具，甚至是活命水，屢試不爽。

收藏存世藝術家作品，其實也是對藝術家本人的鼓勵與肯定，也會因此得到許多友誼。

收藏，永遠會覺得手邊現金不夠多，因此會讓人節儉，養成積沙成塔，從收藏單幅作品，擴大到系列成套，越來越有累積的成就感。

「沒有錢收藏」，是許多年輕人的直覺反應，是事實，也是藉口，當你對某一件作品，勢在必得時，你就就會乖乖地省吃簡用、開源節流。

人在藝術界，靠專業賺錢不易，當然要有「入廚房不怕燙」的心理準備，對於藝術的信仰，不以賺賠、名氣大小論英雄，但因為藝術，更要對人性的真善美，更有信心。

時下跨域跨界到藝術蹭熱度的現象，時有所聞，萬人空巷，不代表一定好藝術家；全場掛出完售，也不一定保證作品值得收藏；某些重量級人物的六姑六婆，更不會因為該人物是大紅花，就讓身邊的綠葉升級成小紅花。畫廊、拍賣公司都有經營上的壓力，許多作為，參考參考就好，還是要培養自己的眼力。多看多寫多想，自然會進步。

平常我們鼓勵大家做自己喜歡、拿手的事，收藏也一樣，要選擇自己理解、有把握的作品才下手購藏。對於藝術，不是一僦可成，可以保持飢渴的心，談收藏，一定要有耐心，遇到真正物超所值才下手。

很感謝同學們熱心參與討論，也分享心得，難得的溝通機會，收穫滿滿。謝謝張瑀真主任的安排，更謝謝同學不遠千里而來！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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