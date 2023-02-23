美國聯邦準備理事會（Fed）公布上次會議紀要，在利率政策方針上幾乎沒有令人驚訝之處，但投資人仍保持謹慎，美股主要指數今天多收跌。

道瓊工業指數下跌84.50點或0.26%，收33045.09點。

標準普爾500指數下挫6.29點或0.16%，收3991.05點。

那斯達克綜合指數上漲14.77點或0.13%，收11507.07點。

費城半導體指數下滑13.87點或0.48%，收2892.39點。（譯者：陳正健）1120223