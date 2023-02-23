炎亞綸在底下力挺粉專與政府「啊就故意的啊～怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」，引發爭議，事後本人也對不認同的網友一一回覆。(圖／取自臉書)

台灣蛋價飆升，回到去年7月歷史新高，民眾為此吵翻天。對此有政治粉專護航政府，砲轟抱怨的民眾，藝人炎亞綸也在底下留言力挺，「啊就故意的啊～怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」，引爆兩派網友大戰。

政治粉專雞律委員會在20日留言力挺政府，開炮「有些人真的很北七」，用巧克力麵包做譬喻，表示自己若去超商看到貨架上沒有的話，就會去別家找，或是乾脆吃別的，而不是拍照然後說全台都缺巧克力麵包。

事隔2天後，炎亞綸在底下留言力挺：「啊就故意的啊～怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」，不少人紛紛也附和炎亞綸：「買不起房子怪政府」、「會說缺蛋的其實都缺腦」、「炎P說話就是中肯」、「來朝聖炎P」、「炎P又再次點破社會現象」、「說不定有人做完智力測驗後說好險，全台灣都智障」、「炎P神回，不愧傑出青年」。

但也有許多人不認同炎亞綸觀點：「藝人跟一般民眾財力一樣嗎」、「這甚麼邏輯，那我每天打開水龍頭都有水，台灣也沒缺水啊，南部幹嘛限水」、「這世界沒有飢荒啊，因為我每天都吃很飽」、「台灣產業怎麼敢說缺人，明明每家店到處都是人」、「敢問炎P，你吃的蛋一顆多少錢，跟大家都一樣嗎」、「建議你去附近全聯或超市走走，缺蛋很一陣子了，這不是甚麼假議題」、「民進黨團都承認農委會低估缺蛋問題了耶」、「聽說農委會主委跟鄭文燦道歉了」、「明明店家進貨價越來越高，越來越難叫，一般平價蛋越來越難買，不就是缺蛋狀況是進行式嗎，拿一般零售跟高價蛋護航，難道還要每天直接跟牧場訂，叫一箱20顆300的蛋」。

對此炎亞綸也一一回覆網友：「謝謝你，我會再更認真關心這個議題」、「當知道缺的原因時，更多的是理解」、「我們正在經歷禽流感，大家也都不願意」、「平時我自己也煮蛋水煮雞，漲價有沒有感？但是當我生活中感受到物價相對平穩時，我也得理性看到每個民生議題」。