行政院長陳建仁1月底上任後，主打溫暖內閣刻意降低朝野對立緊張感，並低姿態回應在野黨，希望藉此帶領民進黨政府走出敗選陰霾；從民調數字來看，民眾對陳建仁支持度不低，但對整體內閣支持度卻停在「留校觀察」的階段，藍綠人士皆認為陳建仁社會形象偏正面，不像前閣揆蘇貞昌極具爭議，反而農委會和數位發展部將是民進黨政府破口所在。

雖然在野黨立委多次攻擊陳建仁與他人合著的論文有瑕疵，以及曾在疫情時推薦高端疫苗等事端，但整體仍無損新閣揆的社會評價。而且陳建仁上任後召開的第一次行政院院會，與會的國民黨新北市長侯友宜和桃園市長張善政等指標人物，皆給予陳揆正面評價，相較之下在野黨立委對新內閣的攻勢更顯得無力。一名立委幕僚透露，「攻擊陳建仁的臉書發文觸及率都很低，陳政治性格不強，若又不選舉，民眾更加沒反應」。

根據《TVBS》10日公布的民調顯示，針對內閣改組的滿意度，35%民眾表示滿意，有31%民眾不滿意，同時有33%沒有意見。此外，民調專家游盈隆也在新內閣登板的前一天（16日）發布最新民調，同樣直指內閣整體滿意度僅有38%，與34.1%的不滿意度相差無幾，社會支持基礎略顯薄弱，未來要贏得大多數國人肯定是不小的挑戰。

一名國民黨立委認為，「民眾對整體內閣滿意度不高，但對陳建仁還算滿意，因此僅針對『大仁哥』攻擊恐無效，新會期必須強化對議題、個別部會成員的監督，才能讓民眾有感。」國民黨內部進一步評估，陳建仁這張「溫和牌」確實起了保護效用，而內閣成員才是未來的破口。

在野黨立委多次攻擊新閣揆陳建仁的爭議事項，但整體仍無損其社會評價，也讓在野黨對新內閣的攻勢必須調整，抗爭杯葛的強度並未如過往強烈。（圖／周志龍攝）

不只國民黨陣營認為今年的執政破口會發生在內閣成員身上，就連民進黨內部也點名改組後留任的農委會主委陳吉仲和數發部長唐鳳大有問題，將是政府「扣分」隱憂。前屏東縣長潘孟安上周曾公開委婉地表示，「陳建仁和行政院副院長鄭文燦扮演很重要角色，帶領的行政團隊愈強，對副總統賴清德選舉就會比較加分。」有綠營人士分析，陳、鄭今年不會投入大選，就是做好看守任務，而潘孟安用意提醒這兩人要管好閣員。

「最近蛋價成為熱點，陳吉仲卻辯稱我國價格比外國便宜，心態傲慢到不行！」一位民進黨幕僚不滿地說，陳主委的狡辯沒有同理心，民眾聽不下去，假如是民進黨立委莊瑞雄來接主委絕不會這麼沒有政治敏感度，尤其今年適逢大選年，政務官發言前務必三思。雲嘉南地區的綠委們皆直指，雖然有俄烏戰爭和氣候變遷等因素，導致飼料成本調漲，但政府早有補貼飼料進口商，為何蛋價還會漲？哪個環節出問題，行政部門必須調查清楚！

除了物價飆漲與民眾切身相關外，立委辦公室最常接到的陳情就是控訴詐騙。內政部統計，台灣民眾2022年受騙總金額高達45億，新任內政部長林右昌認為詐騙已是重大國安問題。一名民進黨立委助理表示，曾在一周內接到5、6通受害者陳情電話，且因為多是網路投資詐騙，民眾有既定印象認為新成立的數發部要有辦法解決或找到犯人。他說，「天才部長被捧這麼高，是時候被檢驗了！」

蛋價再次來到歷史新高點，農委會主委陳吉仲卻辯稱我國價格比外國便宜，讓民進黨自家人都痛批主委心態傲慢。（圖／方萬民攝）

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