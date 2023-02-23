行政院長陳建仁上任後一改前任作風，強調中央和地方必須攜手合作，並重啟邀請6都直轄市長列席行政院院會，國民黨直轄市長們也把握新閣揆遞出的橄欖枝，大器與綠營互動；有國民黨人士建議，藍營首長接下來每周四不只要對各項重大建設與政策發聲，積極影響政策方向外，更要讓民眾看到國民黨已做好接棒中央執政的準備。

在陳建仁指示行政院副院長鄭文燦誠心邀請下，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政和台中市長盧秀燕4人，皆在2日出席新內閣的首次行政院院會，也開啟正向的互動。緊接著的9日、16日行政院院會，國民黨兩大領頭羊盧秀燕和侯友宜也分別再次出席，並對多項建設政策發聲，中央與地方首長互動融洽，與藍綠在國會對峙的氛圍迥然不同。

「民進黨仍掌握中央執政權，地方政府很多重大建設仍須中央核定，保持良好關係是必要的。」新北和桃園的市府幕僚不約而同指出，國民黨北北桃中4位直轄市長的個性，本來就不是那種會跟敵對陣營互槓的政治人物，而且蔣萬安和張善政都剛上任，第一任市長任內更不會貿然找議題與中央唱反調。幕僚們也表示，新內閣剛上任，雙方都要互相觀察，若建設未來真的被惡意卡關，屆時再開戰才有道理。

國民黨首長接連三周與行政院互動，確實逼出一些成果，選舉時藍營主打北北基桃1280交通月票，交通部已擬定初步規劃，預計23日的行政院院會就會拍板。此外，盧秀燕積極參與院會，除了希望中央加速投資台中各類基礎建設外，她最關心的重點是中台灣急需第2條捷運路網，屢次北上就是希望當面請託行政院加速核定捷運藍線與綠線延伸段。

「桃北北基跨縣市交通月票」是國民黨4地首長的重要選舉政見，尤其這牽涉到北台灣千萬人口的交通平權問題。（圖／報系資料照）

立委魯明哲則指出，桃園近年人口成長居6都之冠，相關建設都需要地方努力和中央支持，「桃北北基跨縣市交通月票」更是4地首長的重要政見，桃園與大台北生活圈交流緊密，通勤族不能沒有與雙北市民一樣的通勤優惠。他期盼，除搭乘捷運外，更應結合客運、台鐵成為全方位的交通月票。據桃市府幕僚指出，針對1200交通月票，交通部初步規劃台鐵及國道客運的補助成數，中央負擔9成、地方1成，但市府認為中央掌握最多財源，這1成中央也應考慮全面吸收。

「2022年地方選舉勝利後，面對2024年總統大選，國民黨的母雞要讓民眾感到已準備好接棒中央執政的態勢。」一名藍營人士認為，侯友宜和盧秀燕都屬全國明星級政治人物，在區域治理的表現更是備受市民肯定，參與行政院院會則是要把握全國性議題，包括社會住宅、軌道建設，以及統籌分配款等，讓民眾看到市長們有想法，甚至可以影響中央政策方向。他說，「侯、盧兩人挾著超高民意，不要怕對撞民進黨政府，反而要讓人民看到『喊水會結凍』的實力。」

新北市政府幕僚說，侯友宜對出席行政院院會的想法是平常心以對，不見得一定要有新北市相關議題才會出席，只要是對國家有正向發展、對中央地方交流有幫助、對爭取人民權益有加分，侯只要沒有重要市政行程，今年一定會排除萬難踴躍出席行政院院會。

新北市長侯友宜已成為藍營領頭羊，今年在新北平溪天燈節還發起「北北基桃合作交流平台」，黨內人士建議侯面對中央可以更強勢主導政策方向。（圖／方萬民攝）

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