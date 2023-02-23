「從八方雲集（2753）在2月13日宣布調漲後，帶動餐飲股這波漲價題材熱度。」資深證券分析師陳唯泰說。「瓦城（2729）還飆上255元。」財經部落客股魚交叉比對過去營收等表現後說，「若想要買在本益比便宜時，我個人覺得200元以下布局較宜。」

多位分析師不約而同形容，2023年1月上市櫃公司的表現是「外冷內熱」。元富投顧總經理鄭文賢說，1月外銷出口訂單已連五降，上市櫃食品類、觀光類個股卻表現強勁，呈現「內需強勁、外銷疲弱」。

台新投顧副總經理黃文清也說，「1月營收年減逾五成的就有手機PA（功率放大器）與運輸業，面板產業也年減超過38％，反觀內需市場的餐飲、觀光飯店營收亮麗」。

以上市櫃公司新公布的今年一月合併營收數據來看，僅25家創新高，且以連鎖餐飲、飯店、速食等食品觀光業為主，包括瓦城（2729）、王品（2727）、安心（1259）、漢來美食（1268）、亞洲藏壽司（2754）、統一超（2912）、老爺知（5704）等。

最新連鎖餐飲股王豆府2月17日收盤價261.5元，圖中為豆府餐飲集團董事長吳柏勳。（圖／報系資料照）

這份營收表現，也反映在近期連鎖餐飲四大天王的豆府（2752）、八方雲集（2753）、瓦城（2729）與王品（2727）的股王纏鬥大戲。2月17日，豆府飆上260元，一舉奪下連鎖餐飲股王，緊追在晶華（2707）的285元之後，瓦城站上256元，王品以251元創近七年新高，八方雲集一度戰上255元，四家股價糾纏一塊，難分難捨。

「餐飲股一波波股價上揚，不僅是受到室內用餐解禁政策的激勵，還有受惠觀光旅客人潮。」陳唯泰分析，八方雲集繼2021年12月宣布調漲後，今年2月13日再次漲價，助漲餐飲股，「但我個人和許多網友一樣，將水餃視為平民美食，若每顆價格持續上漲，還是吃便當較划算。」

股魚則提醒，餐飲股除了有「漲價題材」推波助瀾，還要看「未來展店計畫的後市發展」，以免「利多出盡」，目前餐飲股股王豆府預計2023年總店數突破70家，今年展店15家；瓦城則是預計再展店18家、美國成立首店；王品則是國內預計新增50家店之外，並計畫重啟中國大陸市場展店15家；八方雲集則是撤離大陸，轉往美國、香港等海外市場拓點，並新增40家芳珍蔬食。

此外，八方雲集日前宣布漲價後，雞蛋、麵粉與油等原物料上漲討論也帶動食品原物料個股上漲。像是三福化（4755）、其祥KY（1258）的近一個月來漲福即超過8％，德麥（1264）、聯華（1229）也有逾5％；大成（1210）、大統益（1232）、南僑（1702）等股價也上揚超過3％。「民以食為天，食品股持穩發展。」台新投顧副總經理黃文清表示。

資深證劵分析師陳唯泰認為國內美食選擇性高，可觀察連鎖餐飲業打通路戰與市占率；以王品策略來說即是以多品牌與多種價位帶，藉此提升整體營收。（圖／CTWANT資料照）

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