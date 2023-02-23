米蘭時裝周FENDI大秀於台灣時間22日晚間登場，大秀上官秀嘉賓眾星雲集，其中韓國女星宋慧喬吸引大量媒體守候搶拍，相較於機場的隨性，宋慧喬的觀秀穿搭以灰色大衣搭配粉嫩色系的包包現身，但共同點是宛若娃娃的臉龐，引起現場媒體狂拍外，也讓歐美粉絲們讚嘆「她臉嫩得像桃子一樣」、「從來沒有看過41歲的人長這樣！」、「宋慧喬年紀越大、越美，她怎麼可以一輩子都這麼美」等，同樣身為FENDI品牌大使的台灣男星許光漢也忍不住追星，化身小粉絲求合照，恭順的鞠躬模樣也被韓粉盛讚。

FENDI品牌大使宋慧喬，於韓國機場出發時全身包緊緊，搭配圍巾露出靈動雙眼的模樣，被許多媒體、粉絲封為「機場穿搭模範」，來到大秀現場，以內斂優雅的灰色大衣，搭配亮粉色包款打造穿搭亮點，頭髮則綁成優雅不失可愛的公主頭，將零死角高顏值襯托地更加美麗，所到之處皆引來鎂光燈瘋狂拍攝，也難怪許光和會化身小粉絲求同框。

宋慧喬以一身黑色裝扮搭配FENDI FF Logo圍巾，僅露出靈動雙眼更顯氣質。（FENDI提供）

不過其實許光漢在現場人氣相當火紅，大批粉絲在秀場外嚴陣以待，一見到他亮相便以熱烈的尖叫聲歡迎，而他也露出招牌陽光微笑親民地向粉絲呼手示意，不過見到韓劇女神廚主動申請合照外，得到許可拍攝後小表情不斷，也讓粉絲們難得見到偶像的另一面。