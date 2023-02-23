昨(22)日，女星郭雪芙遭週刊爆料與相識多年的好友王子(邱勝翊)交往不到2年便分手，更疑似另結新歡與男星蔡凡熙一同飛往北海道旅遊，引發網路輿論聲浪。對此，郭雪芙在社群平台上發文標註兩人，表示：「不要再幫我亂配對了。」而王子也於深夜在臉書上發文回應。

郭雪芙過往屢屢被「亂點鴛鴦譜」，不只爆出與王子交往後分手的傳聞，更因與蔡凡熙同框出鏡，再度陷入「放閃」疑雲。對此，她昨日在IG上分別指出兩人是鄰居弟弟與前輩大家長，懇請各方別再幫她亂配對了，此外，還以日文字句寫下：「是不是異性朋友不行」、「我是宅女」，並在限時動態直嗆：「不可以得寸進尺。」

對此，王子除了轉發該篇貼文外，也在臉書上寫下：「不知道怎麼了，兩次刊登出與事實大相徑庭的內容？不知是否真的是有心人士亂爆料？還是我哪裡得罪到了哥哥姐姐們？」認為一旦誤會產生：「之後再怎麼解釋人們也不太在意了。」更直言：「雖然事小沒有太影響，被誤會還無法做到完全不在意。」希望謠言能止於智者。

不過風波過後，郭雪芙依然在IG上分享近日與好友一同出門遊玩的行程，且曬出多位好友同席吃飯的動圖。其中，尤為有趣的是她在蔡凡熙的身上依然延續貼文中對他的描述，加註：「恐怖的隔壁鄰居弟弟，陰魂不散！」似乎並未因此前盛傳的謠言而影響了與朋友們的珍貴友誼。