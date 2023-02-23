《日股》日本股市23日休市1天 07:372023/02/23 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢天皇誕生日，日股23日休市1天，24日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元強 人民幣貶破6.9 《日股》日經疲弱 低探2萬7 《韓股》外資狂倒貨 韓股未翻身 #日股 #23日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 66歲金馬影后消失螢光幕20年 她自曝心律不整、險休克 17:362023/02/22 娛樂 台企A股掛牌 去年10家創新高 04:102023/02/23 財經要聞 陸港股市22日開盤下挫 ChatGPT概念股走低 11:232023/02/22 財經 日本央行年底將測試「數位日圓」 23:532023/02/22 國際 宇瞻3.3元 H2市況看俏 04:102023/02/23 證券．權證 台股重挫！資金逃殺 新台幣重貶逾1角 12:432023/02/22 財經 AI崛起嶄新構想 五感機器人搶市 04:102023/02/23 產業特刊 《國際經濟》全球景氣欠佳 日本大型製造業悲觀 11:082023/02/22 財經 林襄滑雪場性感熱舞 意外巧遇賈永婕網讚：不同年代女神 14:402023/02/22 娛樂 郭雪芙撇2緋聞 怒嗆別得寸進尺 04:102023/02/23 娛樂新聞 《國際產業》工會薪資要求照單全收 豐田連3年幫員工加薪 11:482023/02/22 財經 國台辦邀工商團體訪陸 支持台企上市 04:102023/02/23 產業財經 《日股》午盤未見起色 日經下挫 16:192023/02/22 財經 台北為蔣萬安參訪日本探路 李四川將會東京都知事 04:102023/02/23 政治要聞 淡季不淡 2月車市上看3萬輛 04:102023/02/23 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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