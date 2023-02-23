國民黨前立委蔡正元日前在臉書分享，美國政論節目主持人嘉蘭·尼克森（Garland Nixon）揭發美國總統拜登（Joe Biden）曾說出「毀滅台灣論」，引起熱議但外交部駁斥指，消息來源是「俄羅斯代理人」、專傳假消息，民進黨台北市議員趙怡翔也在蔡正元臉書貼文留言區貼出了嘉蘭·尼克森在俄羅斯通訊社的專欄連結，卻反被蔡正元臉書帳號小編電翻。

針對民進黨反咬嘉蘭·尼克森是「俄羅斯代理人」，蔡正元昨（22）日晚間發文怒轟，民進黨像抓了狂一樣，不去問「交情很好」的白宮，到底有沒有「毀滅台灣」的計劃，反而倒過來攻擊嘉蘭·尼克森，指他是「俄羅斯通訊社記者」。蔡正元直言，如果嘉蘭·尼克森是俄羅斯記者，他早就被制裁了，還能天天在華府主持廣播節目？

在蔡正元的貼文貼出後，湧入了超過了300則留言，「口譯哥」趙怡翔也來留言區貼上相關連結踢館 。結果，蔡正元小編反嗆趙，嘉蘭·尼克森照常活躍在美國政論界，代表美國人都不認爲他替衛星通訊社寫稿有什麼不對，做爲台北市議員的趙「有什麼好緊張的？」

蔡正元小編更酸問趙怡翔，指曾任駐美代表處一等諮議、政治組組長的他「不是跟白宮關係很好嗎？」應該自己去問問白宮，到底拜登有沒有講過毀台計劃，「這種輕重緩急，你總該分得清楚吧？」