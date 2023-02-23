YouTuber「反骨男孩」成員孫生，以浮誇幽默的個人風格深獲粉絲喜愛，日前至日本開箱「第一男公關」羅蘭的牛郎公關店，孫生更體驗了一日男公關，當中羅蘭不但親自傳授受歡迎的秘訣，也罕見透露自己的感情觀。

孫生21日在頻道開箱「第一男公關」羅蘭的牛郎公關店THE CLUB，店內整體裝潢以黑白色調為主，四周牆面都是採取鏡面設計讓整體空間感延伸，顯得更加氣派，進門後眼前一大片櫥窗內都裝有價值連城的名酒，羅蘭也透露，當中有兩瓶分別要價5000萬日幣（約合1200多萬台幣）與日幣3000萬（約合600多萬台幣）的酒都是粉絲送的生日禮物，相當驚人。

接著，羅蘭以反骨的女性工作人員示範「如何成為一名優秀的男公關」，首先，與顧客敬酒時「男生的杯子絕對不能高於女生」主要是要讓對方知道，她才是這張桌子上地位最高、最珍貴的人，再來，要邊倒酒邊與顧客聊天，不可以冷落對方，最後則是「表達愛意」在喝酒的同時可以摸對方的頭，甚至可以將對方摟進懷裡，不過，羅蘭提醒「不要把對方逼太緊」雖然主動是件好事，但最重要的是「貼心」與「不求回報的溫柔」，更不要硬是想成為他人的理想型。

然而，當孫生問及羅蘭感情問題，羅蘭也大方坦言，目前都沒遇到心儀對象，雖然會想結婚但並不是現在，至於問到約會的開銷，他則霸氣回應「當然是我會付全部。現在所有的努力，全都是為了將來有一天遇到的那位妻子」一番話讓孫生聽了直呼「我想嫁給你！」

事實上，羅蘭在1月時曾驚喜來台，他甚至到寧夏夜市及西門町等地方，品嘗珍珠奶茶與地瓜球，更挑戰了鴨血、豬肝湯、下水湯等內臟類的小吃，甚至還與邰智源及在台的日本YouTuber三原見面，對此，羅蘭在孫生影片的最後表示，非常喜歡台灣，希望之後有機會到台灣與大家見面。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！