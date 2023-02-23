八大工商團體日前拜會總統蔡英文，工商協進會理事長吳東亮特別提到能源缺口問題，希望政府適時運用核電來穩定供電，蔡卻稱在經濟部掌控下，台灣不缺電。讓國民黨立委鄭麗文質疑，到底是民進黨不缺票，還是2024選舉與蔡無關？

鄭麗文昨（22）日在臉書表示，工商團體擔心能源缺口，希望蔡政府能適時運用核電，但蔡英文卻以「台灣不缺電」為由，直接拒絕企業界大老的建議，不過世界上明明已有許多國家考慮重啟核能，難道蔡口中的不缺電的解決方式，就是要漲價嗎？

「難道是因為2024就沒她的事嗎？」鄭麗文指出，包括日本、英國、法國、南韓在內，世界上多個國家考慮重啟核電，甚至是新建核電廠，歐盟也已把核能及天然氣視為綠能，而蔡英文稱不缺電，台電卻漲價還叫大家節電，難道蔡說不缺電就真的不缺電嗎？「就像EE力挺小智沒抄襲是一樣的意思？」

鄭麗文怒批，如此次缺蛋爭議一樣，網軍側翼瘋狂帶風向稱市面上不缺蛋，但難道有人買得到蛋，就代表所有人都買得到嗎？難道學校還有學生，就沒有少子化問題嗎？政府頻頻大內宣台灣不缺電，為何去年卻瘋狂跳電、停電？「真的好想知道當初蔡EE的一流能源專家到底是誰？又或是有沒有一種可能，蔡EE說不缺電的解決方法，就是漲價？跟雞蛋漲價一樣！」