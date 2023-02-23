俄烏戰爭將滿周年，國際情勢引發各界關注。中山大學社科院前院長、現任民眾黨立委張其祿表示，美國也怕俄羅斯在戰爭周年之際會有大動作，所以美國刻意先高調叫陣，目的是不讓中國大陸介入；但其實美國內部也知道，中美直接衝突的代價太大，到某種程度就會自我克制，故中美看似劍拔弩張，實質上卻沒這麼強烈。

張其祿今（23）日接受香港媒體《中評社》訪問指出，中美之間一直都是階段性的「衝突、妥協、進步」，即美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所謂的「對抗、競爭、合作」，這是中美關係的主旋律。

張其祿分析，雖然美國各政黨都在加碼抗中，但中美都知道，大國間無法直接陷入衝突競爭，若陷入戰爭之中，彼此都可能會被拖垮。中美不會付出世界末日的代價掀起戰爭，最多就是代理人戰爭，俄烏戰爭就是美國借烏克蘭拖垮俄羅斯的例子。

對此，張其祿認為，中美雖有對抗，但彼此都知道代價極高，故某種程度上都會克制，對外會強硬、內部則會有調控機制，就像淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳的主張，中美要衝突得滿足三大條件：一、台灣願意慘烈犧牲，二、大陸願意踏入美國佈下的陷阱，三、美國可以避免重大傷亡。然而這些要成立是非常不容易的。