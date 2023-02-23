台美高層昨天舉行國安對談，前國務院官員王曉岷認為，這次對話對加強美台關係有重要意義，也向北京發出明確訊息，亦即美國對台支持堅如磐石。他並預期美台未來將在軍事方面強化具體合作。

由外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄率領的台灣國安高層昨天與美國在台協會（AIT）華盛頓總部與美方涉台官員舉行雙邊會談，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）與白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）均出席會談。

前美國國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）答覆中央社詢問時表示，這次對話對加強美台關係具有重要意義，同時也向北京發出明確訊號，亦即面對中國日益增加的挑釁，正如美國一再重申，美國對台灣的支持「堅如磐石」。

他指出，這次會談也強調美國總統拜登（Joe Biden）日前親訪烏克蘭所傳達的訊息，亦即美國對民主政體的支持不會動搖，不論是在歐洲還是亞洲。拜登本人在過去一年裡也曾多次強調美國對台灣及其民主的承諾。

金融時報（Financial Times）日前報導，美國國防部主管中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）訪台，美國國會日前也通過法案提供台灣100億美元軍事援助，台灣也通過延長義務役時間。王曉岷認為，美國與台灣在未來幾年將加強具體軍事合作的趨勢日益明顯。

他表示，這些行動將有助於「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」，正如台灣關係法所要求的。

相較於過往台美類似會談的低調神秘，這次台美國安高層會談選擇在離美國首都華盛頓特區僅一河之隔的AIT華盛頓總部，出席官員也不避諱媒體拍攝，吳釗燮與顧立雄還大方向守候媒體揮手致意。

不過，前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas Paal）答覆中央社詢問時表示，他不認為這次會談是重大突破，而是美台官方往來逐漸提升的結果。

他指出，在台灣即將進入總統大選之際，這次會談對美台雙方就共同關心的議題、合作的可能性及各自紅線交換訊息有所助益。