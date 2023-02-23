一位人妻分享，公婆早逝，老公身為大哥很照顧小叔，最近小叔愛上一個從事八大行業的小姐，還暈船把對方帶回家同居，但原PO夫妻發現那位小姐不僅人品不好，衛生習慣也很差，本以為小叔會慢慢醒悟，怎料根本是愛到卡慘死，最後小叔選擇與那位小姐搬離家裡，與他們斷絕往來，引人唏噓。

一名女網友近日在臉書社團《匿名2公社》分享，老公的弟弟愛喝花酒，最近跟一個小姐好上了，竟把對方帶回家一起住，造成她和老公的困擾，因為她們夫妻與小叔是住在公司分派宿舍裡。

女網友強調，她並不歧視八大行業的工作者，但小叔帶回來的對象手腳不乾淨，除了會拿她吃飯的飯碗去裝兔子飼料，還會偷用她買的口罩，雖然都是小事，但沒有先告知就拿去用，給人的感覺很不好。此外，某天她們在家聊天，意外注意到對方似乎私密處騷癢，整整抓了6小時都不停手，讓她忍不住詢問怎不去看醫師，但那位小姐卻擺手說沒用，只去了藥妝店買私密處的清潔用品使用。

女網友表示，後來她得知那位小姐私下會偷偷接客，讓她很擔憂性病的問題，因此對方來家裡住的那一陣子，她上廁所前都要先用熱水消毒馬桶坐墊，然後再噴酒精擦拭以後才敢使用；而且也不敢把衣服混在一起洗，尤其是內衣和內褲。

女網友指出，某天老公發現薪水被扣了2000元，到公司詢問才知道，原來公司分配宿舍的電費補助有上限，超過就會被加收費用，直接從薪水裡面扣，本來他們不理解住了幾年都不曾繳過錢，怎麼突然就電費爆表，直到他們看到那位小姐每天沒日沒夜的吹冷氣，這才揪出原因，原PO夫妻想和小叔與那位小姐談一談，怎料女方直接落跑，而小叔則反過來怪他們。

女網友感嘆地說，公公和婆婆早已過世，別人都說長兄如父，老公才會把小叔接過來照顧，他們也不是要限制小叔交友，只是要找個好人。不過，經歷了這次的事件，小叔和她們夫妻倆算是鬧翻了，對方一氣之下刪掉她與老公的各種聯繫方式，而原PO也硬起來說，萬一哪天他發現自己被騙了，他們絕對不會出手幫忙。