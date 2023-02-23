大陸西安今年春節前發生一起家庭糾紛，張姓男子返鄉時投宿住家附近旅館，半夜打電話買春，沒想到「進門的小姐竟是自己妻子」，張男瞬間理智線斷，把老婆痛扁一頓，兩人都被警察開罰！

張男是陝西省西安市人，長年在外工作，過年前返回老家，因抵達時已半夜，就先在車站附近的旅館住下。準備睡覺前發現房間門縫有一張小廣告，上面印有美女圖，以及服務電話。

張男心癢難耐，撥打廣告上的電話，沒多久小姐來敲門，張男開了門就跳回床上，小姐進房後只看了一眼轉頭就跑，張男覺得莫名其妙，衝出去把人攔下，才發現竟是這時間應該待在家裡的妻子。

老婆瞞著他在外兼差，氣得張男「忘了自己也在買春」，當場把妻子壓在地上痛毆。女方的慘叫聲驚動住客、旅館工作人員，立即報警處理。警方到場後，把2人帶回警局，最後對張男處以8天行政拘留、罰款400人民幣（約新台幣1771元），女方則是3天行政拘留、罰款200人民幣（約新台幣886元）。